ช่วยโลมาเกยตื้น ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง ก่อนช่วยพากลับสู่ทะเลได้สำเร็จ

พังงา - ชาวบ้านบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา ช่วยเหลือโลมาถูกคลื่นซัดเกยฝั่งบริเวณร้านนวด ปล่อยลงสู่ทะเล คาดบาดเจ็บ
วันนี้ ( 25 มี.ค.69 ) นายเอกลักษณ์ บุญธรรม เข้าช่วยเหลือโลมาที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่งบริเวณร้านนวดบูลสกาย Massage สวนห้า บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ถูกคลื่นทะเลซัดขึ้นมาเกยตื้นไม่สามารถกลับลงน้ำเองได้ จากสภาพอ่อนแรงเนื่องจากถูกคลื่นซัดมาติดหาดทราย
ทันทีที่พบเห็นนายเอกลักษณ์ บุญธรรม รีบเข้าตรวจสอบช่วยเหลือทันที ซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลเนื่องจากกระแสลมแรงและคลื่นสูง แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ช่วยกันพยุงตัวโลมาและคอยประคองให้พ้นจากจุดวิกฤต จนกระทั่งสามารถผลักดันให้โลมากลับลงสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เบื้องต้นคาดว่าโลมาตัวดังกล่าวอาจมีอาการบาดเจ็บหรืออ่อนแรงจากการพลัดหลงฝูงประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวน
สำหรับโลมา พี่พบส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ส่วนใหญ่จะเป็นโลมาปากขวด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนตามแนวชายฝั่ง หากพบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อการช่วยเหลือที่ถูกวิธีและปลอดภัยต่อสัตว์น้ำต่อไป