คืบหน้า! เหตุยิงทหารพรานเสียชีวิตที่สุไหงปาดี คาดคนร้ายเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุยิงจุดตรวจในสัปดาห์ที่ผ่านมา

นราธิวาส - 2 คนร้ายแต่งดำควงอาก้ายิงถล่มกว่า 20 นัด เข้าใส่ อส.ทพ.ดรุณ ดาราฮง จนเสียชีวิตที่สุไหงปาดี จ.นราธิวาส คาดเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุยิงจุดตรวจในพื้นที่สุไหงปาดีสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันนี้ (25 มี.ค.) พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ฉก.นราธิวาส พร้อมด้วย พ.อ.ปัญจพล ทรัพย์บวร ผบ.ฉก.ทพ.48, พ.ต.อ.ตัรมีซี เจ๊ะดี ผกก.สภ.สุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุรเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุคนร้าย จำนวน 2 คน แต่งกายชุดสีดำ ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้ายิง อส.ทพ.ดรุณ ดาราฮง อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4813 เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 มี.ค.69 ที่ผ่านมา
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นชั้นเดียว โดยที่บริเวณประตูห้องครัวด้านซ้ายมือ มีเสื่อและหมอนปูราบไว้ที่พื้น และมีร่องรอยของกองเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ และที่บริเวณประตูบ้านพักด้านหน้ามีคราบเลือดตกกระจัดการจายไปถึงบันไดรวมทั้งพื้น เป็นกองใหญ่จำนวน 3 กอง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนอาก้า ตกอยู่บริเวณข้างฝาผนังด้านนอกของห้องครัว และที่บริเวณหน้าบันไดของประตูบ้านด้านหน้า รวมถึงที่บริเวณด้านหน้าของบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงที่ปลูกติดกัน รวมจำนวนกว่า 20 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายรอตะนัน เสาดี เจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุที่เป็นเพื่อนของ อส.ทพ.ดรุณ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุตนและผู้เสียชีวิตได้ยืนคุยกันบริเวณประตูห้องครัว จากนั้นได้มีคนร้ายจำนวน 2 คน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำ ใช้อาวุธปืนอาก้ายิงใส่ผู้เสียชีวิตจำนวนหลายนัด จากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไปตามถนนสายหลักในหมู่บ้าน ซึ่งอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่ขึ้นเทือกเขาหลังหมู่บ้าน ส่วนศพผู้เสียชีวิตได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดี เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพ ก่อนที่จะมอบให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
และในวันเดียวกันนี้ พล.ต.ยอดอาวุธ ผบ.ฉก.นราธิวาส และ พ.อ.ปัญจพล ทรัพย์บวร ผบ.ฉกทพ.48 ได้เดินททางไปยังบ้านพักของ อส.ทพ.ดรุณ ผู้เสียชีวิต ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 300 เมตร โดยญาติได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและเตรียมนำไปฝังศพกูโบร์โต๊ะเด็ง
ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้พูดคุยกับญาติและบุตรของ อส.ทพ. พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่จะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังการเข้ามาก่อเหตุของกลุ่มคนร้าย เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในชุมชนทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ทั้งนี้มีการรายงานข่าวจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเชื่อว่า กลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุยิง อส.ทพ.ดรุณ เสียชีวิตในครั้งนี้ น่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันที่ได้ร่วมนำกำลังใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่จุดตรวจฉัตรวาริน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 มี.ค.69 ที่ผ่านมา