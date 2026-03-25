เรือหางยาวนำเที่ยว-เรือประมงพื้นบ้านตรังต่างต้องจอดสนิทเหตุน้ำมันขาดแคลน

ตรัง - เรือหางยาวนำเที่ยว-เรือประมงพื้นบ้านใน จ.ตรัง เดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันขาดแคลน จนเรือหลายร้อยลำต้องจอดสนิทตามท่าต่าง ๆ ขนทำให้ขาดรายได้หาเลี้ยงครอบครัว
วันนี้ (25 มี.ค.) จากสถานการณ์น้ำมันที่ขาดแคลนและราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรือภาคท่องเที่ยวและเรือประมง ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือหากมีน้ำมันขายบริเวณชายฝั่ง ก็จะมีราคาแพงกว่าในตัวเมือง ลิตรละ 5-7 บาท เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้ราคาน้ำมันของชาวเรือตกอยู่ที่ลิตรละ 39-40 บาท ที่สำคัญคือปั๊มไม่ขายใส่แกลลอนให้ ทำให้เรือหางยาวนำเที่ยวในจังหวัดตรังหลายร้อยลำต้องจอดสนิทตามท่าเรือต่างๆ
อย่างเช่นที่บริเวณท่าเรือหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ล่าสุดพบว่ามีเรือหางยาวนำเที่ยวจอดสนิททั้ง 2 ท่า โดย นายสุไลมาน แก้วทอง เจ้าของเรือหางยาวนำเที่ยวแห่งหนึ่ง บอกว่า ปกติจะรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศออกท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ ในทะเลตรัง ทั้งเกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเหลาเหลียง เกาะเชือก เกาะม้า เพื่อดำน้ำชมปะการัง สัปดาห์ละ 3-4 เที่ยว มีรายได้ตกเดือนละ 30,000-40,000 บาท แต่ตอนนี้กลับต้องจอดเรือมานานร่วมเดือนแล้ว
เช่นเดียวกับเพื่อน ๆ เรือนำเที่ยวอื่น ๆ อีกหลายร้อยลำ ที่ยอมต้องจอดสนิทไม่มีรายได้เลย และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยืดเยื้อไม่รู้จะจบอย่างไร ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมองลงมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านรากหญ้าด้วย แค่อยากร้องขอให้สามารถใช้ชีวิตทำมาหากินได้ตามปกติเท่านั้น เพราะตอนนี้ทุกคนรายได้ไม่มีเลย มีแต่รายจ่าย ซึ่งปัญหาตอนโควิด-19 พวกตนพอเข้าใจได้ แต่ปัญหาน้ำมันในขณะนี้เชื่อว่าไม่ปกติ โดยตอนแรกรัฐบาลประกาศว่าน้ำมันมีพอ แต่บริหารจัดการอย่างไรไม่รู้กลับปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก
ส่วนเรือประมงหาปลาและจับแมงกะพรุนอีกหลายร้อยลำ ช่วงนี้ก็ต้องหยุดออกทะเลเช่นกัน โดย นายหะมีดล หะหวา ชาวประมงพื้นบ้านหาแมงกะพรุนรายหนึ่งในทะเลตรัง บอกว่า ปกติตนเองและเพื่อนๆ ชาวประมงชายฝั่งอีกจำนวนมาก จะออกเรือไปจับแมงกะพรุนที่จังหวัดสตูล มีรายได้ทุกวัน ๆ ละ 2,000 - 4,000 บาท เพราะแมงกะพรุนราคาดี ตกตัวละ 5-6 บาท และเมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ได้ย้ายไปจับแมงกะพรุนที่จังหวัดกระบี่ แต่ปรากฏว่าน้ำมันขาดแคลน ปั๊มไม่ขายใส่แกลลอนให้ พวกตนจึงไม่สามารถนำเรือขึ้นไปเติมได้ ทำให้เรือหลายร้อยลำต้องเลิกหาแมงกะพรุนไปเลย จนสร้างความเดือดร้อนหนักเพราะไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว