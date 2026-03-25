ตำรวจตามตัว 6 วัยรุ่นรุมทำร้ายชายเร่ร่อนตีหัวจนเลือดอาบที่หาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ตามตัว 6 วัยรุ่นรุมทำร้ายชายเร่ร่อนโดยใช้ไม้ตีหัวจนเลือดอาบ พบเป็นเยาวชนอายุ 16-17 ปีทั้งหมด โดยได้เชิญตัวมาโรงพักพร้อมผู้ปกครองทำเพียงบันทึกประวัติเพราะยังไม่มีการแจ้งความ อ้างเอาคืนหลังถูกชายเร่รอนปาขวดใส่ก่อน
วันนี้ (25 มี.ค.) จากกรณีที่มีคลิปถูกนำมาเผยแพร่โซเชียล เป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 6 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา 2 คัน แล้วลงไปใช้ไม้รุมตีชายเร่ร่อนที่เดินอยู่ริมถนนบาดเจ็บเลือดอาบ เหตุเกิดริมถนนราษฎร์อุทิศ หรือถนนสามสิบเมตร เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อช่วงเที่ยงคืนวันที่ 24 มี.ค.69 ที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้มีการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นมากมายว่าชายเร่ร่อนคนนี้ไปทำอะไรให้โกรธแค้น หรือแค่ความคึกคะนองของวัยรุ่น และเป็นภาพสะท้อนที่เมืองหาดใหญ่ถูกมองในทางลบ
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ ชุดปฏิบัติการ 2 นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.ท ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.ฯ ได้สืบสวนจนรู้ตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง 6 คนแล้ว เป็นเยาวชนอายุ 16-17 ปี พร้อมกับเชิญตัวทั้ง 6 คนและผู้ปกครองมาที่ สภ.หาดใหญ่ ในเบื้องต้นได้ทำบันทึกประวัติของทั้ง 6 คนเอาไว้ และพาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ และอบรมทั้ง 6 คน พร้อมฝากให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานให้ดี เพราะในทางคดีต้องให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิด ถึงจะแจ้งข้อหาและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนดำเนินคดีเอาผิดได้
แต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวชายเร่ร่อนคนนี้ว่าอยู่ที่ใดและไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่ว่าเป็นชายเร่ร่อนมีปัญหาอาการทางจิตหรือไม่ หรือมีญาติพี่น้องอยู่ที่ใด เพราะนอกจากจะดำเนินการทางคดีที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้ว ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวไปดูแลต่อไป
ทั้งนี้จากการสอบสวนเยาวชนทั้ง 6 คน บอกถึงสาเหตุที่ทำร้ายชายเร่รอนคนนี้ตรงกันว่า คืนก่อนถูกชายเร่ร่อนคนนี้ปากขวดใส่ในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์อยู่บนถนน แต่โชคดีที่ไม่โดนใครและชายเร่ร่อนคนนี้ก็วิ่งหนีไป และอ้างว่าในคืนเกิดเหตุขับรถมาพบชายเร่ร่อนคนนี้เดินอยู่ริมถนนราษฎร์ยินดี จึงลงไปรุมทำร้ายโดยใช้ไม้ตีและวิ่งไปขึ้นรถขับหนีไป โดยไม่รู้ว่าชายคนนี้บาดเจ็บหนักแค่ไหน พร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น