ปั๊ม ปตท.เบตงเปิดบริการเติมน้ำมันใส่แกลลอนให้เกษตรกรนำไปใช้กับเครื่องจักรกล

ยะลา - อำเภอเบตงประชุมติดตามสถานการณ์และวางแนวทางการรับมือผลกระทบด้านพลังงานน้ำมันภาคการเกษตรในพื้นที่ หลังประสบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านพลังงานน้ำมัน
วันนี้ (25 มี.ค.) ที่ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางรับมือผลกระทบด้านพลังงานน้ำมันภาคการเกษตร โดยมีนายนิรันดร์ สุนทรศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ก่อนหน้านี้ สถานีบริการน้ำมันได้งดจำหน่ายน้ำมันใส่แกลลอน ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกชะงักลง เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สามารถขับไปจอดเทียบหัวจ่ายหน้าปั๊มน้ำมันได้ และไม่สามารถนำแกลลอนไปซื้อน้ำมันมาสำรองใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายหรือพลาดช่วงเวลาเพาะปลูกที่เหมาะสม นอกจากนี้ หลายพื้นที่ต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผล เครื่องสูบน้ำ หากไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงมาปั่นเครื่องสูบน้ำ พืชสวนจะยืนต้นตาย อาจสร้างความเสียหายต่อรอบการผลิตที่ลงทุนไป
นายอำเภอเบตงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ และเกษตรอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็น และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านพลังงานน้ำมัน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรในอำเภอเบตงอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ได้กำชับให้ปลัดอำเภอบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจตราสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ เพื่อป้องกันการกักตุน การจำหน่ายเกินราคา และการกระทำที่อาจสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ ให้บริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที
ล่าสุด ปั๊ม ปตท.เบตงได้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใส่แกลลอน เพื่อนำไปใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้แล้ว โดยให้บริการวันอังคาร วันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เท่านั้น ส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันได้ปกติ เพื่อที่จะกระจายให้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้เติมน้ำมันกันอย่างทั่วถึง ส่วนวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เบตง จะงดเติมน้ำมันใส่แกลลอน โดยจะเติมเฉพาะรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ได้คนละไม่เกิน 700 บาทเท่านั้น