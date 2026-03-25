คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่บ้านพักใน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายไม่ต่ำกว่า 2 คนใช้อาวุธสงครามลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตขณะอยู่ที่ระเบียงบ้านพัก เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนหลายนัด เชื่อเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
วานนี้ (24 มี.ค.) เวลาประมาณ 20.51 น. ที่บ้านโผลง หมู่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงอาสาทหารพรานเสียชีวิต ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ อส.ทพ.ดรุณ ดารอเฮง กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ขณะอยู่บริเวณระเบียงบ้านพัก ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คาดว่าคนร้ายมีประมาณ 2 คน แต่งกายชุดสีดำ ใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดก่อนหลบหนีไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนเล็กยาว AK-47 ตกอยู่หลายปลอก และเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ พร้อมสนธิกำลัง 3 ฝ่ายเพื่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด