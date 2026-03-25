สงครามตะวันออกกลาง กระทบท่องเที่ยวเกาะสมุย ยกเลิกจองห้องพักล่วงหน้าแล้ว 20% วอนรัฐบาลเร่งควบคุมราคาสินค้า

สุราษฎร์ธานี – สงครามตะวันออกกลาง กระทบท่องเที่ยวสมุย ยกเลิกจองห้องพักล่วงหน้าแล้ว 20 % ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยววอนรัฐบาลเร่งควบคุมราคาสินค้าและน้ำมัน ทำต้นทุนสูง แต่ปรับราคาค่าห้องพักล่วงหน้าไม่ได้
จากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ทำให้สถานการณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน.ในพื้นที่เกาะสมุ เริ่มส่งผลกระทบแล้ว โดยในภาคการธุรกิจท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าแล้วประมาณ 20% ที่สำคัญพลังงานอย่างเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง มีการปรับขึ้นราคา ประชาชนต้องปรับตัวกับเศรษฐกิจ ที่สินค้าหลายชนิดจ่อปรับขึ้นราคา และสินค้าบางชนิดได้ปรับขึ้นราคาไปบ้างแล้ว
นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร ผู้บริการธุรกิจโรงแรม คอรอล คลิฟ บีช รีสอร์ท เกาะสมุย และรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่วของเกาะสมุแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวที่จองห้องพักล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ มีการยกเลิกห้องพักไปแล้ว 10-20% และสงครามยังทำให้ราคาน้ำมันและค่าครองชีพต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของโรงแรมเพิ่มสูงตามไปด้วย
เพราะค่าห้องพักต่างๆที่มีการจองล่วงหน้าไว้แล้ว ไม่สามารถขึ้นราคาได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในเรื่องของ อาหารเช้า หรือ ค่าบริการอื่นๆ ที่จองมาพร้อมค่าห้องพัก ก็ไม่ได้เก็บเพิ่ม
นายเสนีย์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุด หวั่นว่าจะเหมือนสงครามอิรัก อยากให้สงครามยุติโดยเร็วที่สุด หากยืดเยื้อขึ้นมา ยอดการจองห้องพัก หรือการเดินทางไปมาหาสู่ ก็มีความอยากลำบาก รวมถึงความปลอดภัย และเศรษฐกิจทางยุโรป หรือเอเชีย ที่พึ่งพาด้านการท่องเที่ยว ถือเป็นเศรษฐกิจหลัก
“สถานการ์ณอย่างนี้ อย่างน้อยๆ อย่าให้น้ำมันขาดแคลน อย่างเช่นปัจจุบันนี้ มีการเข้าคิวแย่งเติมน้ำมันกันอยู่ และ ที่เกาะสมุยเองปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก คือ ไฟฟ้าดับ ซึ่งทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมก็ต้องใช้น้ำมันในการปั่นเครื่องเจนสำรองไฟใช้ในโรงแรม เครื่องเจนต้องใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งการซื้อหาน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มจะลำบากขึ้นในการซื้อจำนวนมาก จึงขอฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ ดูแลเรื่องน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญ และการควบคุมสินค้าไม่อยากให้กระทบกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว หรือภาคประชาชน”