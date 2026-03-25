เตือนพบแมงกะพรุนมีพิษ บริเวณชายหาดหลายแห่งในภูเก็ต เล่นน้ำต้องระวัง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เตือนพบแมงกะพรุนไฟ บริเวณชายหาดหลาย และ ทะเล แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการ และ นักท่องเที่ยว ลงเล่นน้ำต้องระวัง บางจุดงดเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด หวั่นเกิดอันตราย
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ว่า ช่วงนี้มีการพบแมงกะพรุนพิษลอยตัวบนผิวน้ำและเกยตื้นบริเวณชายหาดจำนวนมาก โดยพบกระจายตลอดแนวอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต มีความหนาแน่นสูงบริเวณสองด้านของอ่าว ประมาณ 50/100 เมตร และพบในปริมาณน้อยบริเวณตอนกลางของอ่าว ในช่วงระดับน้ำขึ้นสูงสุด
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแมงกะพรุนไฟสกุล Pelagia มีขนาดร่มเฉลี่ยประมาณ 2–3 เซนติเมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือผื่นแดงเมื่อสัมผัส ทั้งนี้ ศวอบ. ได้ประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ให้งดทำกิจกรรมทางน้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนั้นเมื่อ ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากทีมสัตวแพทย์ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ว่า พบแมงกะพรุนพิษ จำนวน 40 ตัว/100 เมตร บริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยขณะนั้นเป็นช่วงระดับน้ำขึ้นสูงสุด เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างกลับมาตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยฯ และ ยืนยันว่าเป็นแมงกะพรุนสกุล Pelagia ซึ่งมีขนาดร่มเฉลี่ยประมาณ 2–3 เซนติเมตร เป็นแมงกะพรุนไฟที่สามารถก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการสัมผัสได้
เบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประจำเรือบางรายสัมผัสแมงกะพรุนและมีอาการแสบคันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับแจ้งเตือน นักท่องเที่ยวได้งดลงทำกิจกรรมทางน้ำในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานและประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ ขอให้งดกิจกรรมทางน้ำชั่วคราว พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสแมงกะพรุนไฟ
อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ได้มีการเตือนให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวระวัดระวังในการลงเล่นน้ำ หรืองดเล่นน้ำในบางจุด ขอให้สังเกตการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการพบแมงกะพรุนมีพิษบริเวณชายหาดต่างๆหลายหาดด้วยกัน