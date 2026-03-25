ชาวสตูลรวมใจ! จัดกิจกรรม "รำถวายความอาลัยและสรรเสริญพระบารมีพระพันปีหลวง" ย้อนรอยประวัติศาสตร์ปาล์มน้ำมันต้นแรกของไทย

สตูล - ผู้ว่าฯ สตูลเปิดกิจกรรม “รำถวายความอาลัยและสรรเสริญพระบารมี พระพันปีหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ปลูกปาล์มน้ำมันต้นแรกของไทย ก่อนจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้-แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศในปัจจุบัน
วานนี้ (24 มี.ค.) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไร่สาธิต ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รำถวายความอาลัยและสรรเสริญพระบารมี พระพันปีหลวง” ภายใต้โครงการยกระดับและบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่
พื้นที่บ้านไร่สาธิตถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกษตรกรรมของไทย โดยนายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอควนกาหลง ได้กล่าวถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกปาล์มน้ำมันต้นแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2511 ก่อนจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศในปัจจุบัน
นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลการดำเนินงานและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการ ณ บ้านไร่สาธิตแห่งนี้
ด้านนางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge (CCC) โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การรวมตัวของนางรำจาก 18 ชมรม ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา รวมกว่า 500 คน ที่ร่วมใจกันรำถวายความอาลัยและสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติ
ภายในงานยังมีการบรรเลงและขับร้องเพลง “องค์สิริกิติ์สถิตในใจนิรันดร์” โดยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลมะนัง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงสร้างสรรค์อย่างการเต้นแอโรบิก ไลน์แดนซ์ และบาสโลบ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการและประชาชนในพื้นที่อย่างคับคั่ง
นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกรชาวสตูลทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน