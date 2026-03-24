รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2569 เชิดชูเกียรติอาสาสมัครผู้เสียสละ ย้ำบทบาท “ผู้ปิดทองหลังพระ” พร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพ เสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเนื่องใน “ “วัน อปพร.” ประจำปี 2569 ณ โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมอบรางวัลแก่ อปพร. ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
ภายในงานมีนางสาวสุนารี บุญชุบ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางสาวจิตพิสุทธิ์ ไกรประสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกศูนย์ อปพร. รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วัน อปพร.” เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของอาสาสมัครผู้เสียสละ ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความสามารถในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. จังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อปพร. ดีเด่น และพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน อปพร.
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของ อปพร. ว่าเป็นกำลังหลักในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เปรียบเสมือน “ผู้ปิดทองหลังพระ” ที่ทำงานด้วยความเสียสละ อุทิศตน และความสามัคคี โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และ อปพร. มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ได้อย่างเข้มแข็ง
พร้อมกันนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ประการ ได้แก่ การยกระดับศักยภาพผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และการผลักดันด้านสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ อปพรให้สมกับความเสียสละ
ภายหลังพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ตรวจแถวกำลังพล อปพร. และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทุกสถานการณ์