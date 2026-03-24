โอกาสเปลี่ยนชีวิต! เยาวชนใต้รับ 600 ทุน ศอ.บต. จับมือ ซีพี ออล์ เดินหน้าปั้นคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางอาชีพ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายและการปฐมนิเทศเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 (ทุนซีพี ออลล์ เยาวชนใต้)” โดยมี ดร.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู และเยาวชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
นายปฏิพัทธ์ มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กล่าวว่า ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2569 รวมทั้งสิ้น 600 ทุน
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวแบ่งออกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 150 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 200 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 250 ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้สายอาชีพ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับกิจกรรมค่ายและการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2569 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่ได้รับทุนซึ่งยังไม่ผ่านการอบรม จำนวน 360 คน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และคณะอาจารย์พี่เลี้ยงจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 400 คน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “มารยาทเบื้องต้นเพื่อการอยู่ร่วมกัน” การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง กิจกรรม “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง อาชีพในฝัน” การเข้าฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเยาวชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
ทั้งนี้ ศอ.บต. และ CP All ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในทุกมิติ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง