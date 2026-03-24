ชาวเบตงแห่ต่อคิวเติมน้ำมันยาวกว่า 1 กม. หลังราคาขยับขึ้น

ยะลา – ชาวเบตงต่างมาเข้าคิวยาวกว่า 1 กม. เพื่อรอเติมน้ำมันภายหลังมีการปรับราคาขึ้น โดยทางปั๊มได้โควตาน้ำมันมา 18,000 ลิตร คาดว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ปชช. ขณะที่ทางศุลกากรคุมเข้มการลักลอบขนน้ำมันหลังราคาในประเทศถูกกว่ามาเลเซีย
วันนี้ (24 มี.ค.) บรรยากาศที่ปั๊ม ปตท.เบตง ริมถนนสุขยางค์ ฝั่งขาออก อ.เบตง จ.ยะลา โดยราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 44.18 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.59 บาทต่อลิตร ดีเซล อยู่ที่ 33.48 บาทต่อลิตร พรีเมียมดีเซล ปรับขึ้น 2 บาท อยู่ที่ 47.18 บาท โดยมีประชาชนต่างนำรถยนต์มาจอดต่อคิวยาวริมถนนกว่า 1 กิโลเมตรเพื่อรอเติมน้ำมัน หลังเปิดจำหน่ายในเวลา 12.00 น. จนถึง 18.00 น. โดยผู้ที่เดือดร้อนสุดคือบรรดาเกษตรกร ต่างเดินหิ้วแกลลอนน้ำมันขนาด 20 ลิตร มายืนต่อคิวยาวยาวเป็นจำนวนมากเพื่อรอเติมน้ำมัน
ขณะทางปั๊มให้บริการในจำนวนจำกัดคนละ ไม่เกิน 700 บาท โดยทางปั๊มให้เลือกเติมจะใส่รถยนต์หรือแกลลอน ส่วนน้ำมันที่มาจากคลังสงขลาในช่วงเช้าวันนี้ได้มาจำนวน 18,000 ลิตร ซึ่งก็ไม่เพียงพอ ยังคงเกิดปัญหาขาดแคลนหนักเนื่องจากพื้นที่ อ.เบตง ช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ นำไปเติมเครื่องจักรการเกษตร เครื่องสูบน้ำ รวมถึงใช้เติมรถยนต์ที่ใช้ในสวน รถโดยสาร รถยนต์เทศบาลเมืองเบตง บางคันเข้าคิวรอนานกว่า 2-3 ชั่วโมง คาดว่าวันนี้คงมีประชาชนมาใช้บริการต่อคิวเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากจนกว่าน้ำมันจะหมดปั๊ม
ด้านเกษตรกรยอมรับว่า เดือดร้อนหนักที่สุดซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพราะกระทบหนัก ทุกอำเภอขาดน้ำมัน ทำให้บางคนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ขาดรายได้ ต้องเสียเวลามารอซื้อน้ำมันโดยไม่ต้องทำมาหากิน ทำให้กระทบหนักทุกอาชีพ
นอกจากนี้ภายหลังมีการปรับราคาน้ำมันในประเทศไทย ทางด่านศุลกากรเบตง โดย นายกิตติภัค ชวาลา นายด่านศุลกากรเบตง กำชับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นยานพาหนะ ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลที่อาจดัดแปลงถังน้ำมันใต้ท้องรถ เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันดีเซลจากไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ภายหลังประเทศมาเลเซียมีการปรับราคาขายน้ำมันดีเซลขายปลีก 64 เปอร์เซ็นต์ เบนซิน 34 เปอร์เซ็นต์ โดยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 38 -39 บาทต่อลิตร หากเทียบสถานการณ์ราคาในพื้นที่ อ.เบตง ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 33.48 บาทต่อลิตร ซึ่งยังคงมีราคาน้ำมันต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย