ด่วน! สนธิกำลังรวบ 3 แกนนำปฏิบัติการกลุ่มก่อเหตุรุนแรงคาบ้านพักในยะลา

ยะลา - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา หลังรับแจ้งจากชาวบ้านพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ก่อนรวบตัวผู้ต้องหาได้ 3 ราย พบประวัติโชกโชนพัวพันคดีบึ้มสมิหลา-สังหาร จนท.
วันนี้ (24 มี.ค.) เมื่อเวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ผลการปฏิบัติงานสามารถควบคุมตัวสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการได้ 3 ราย และเชิญตัวเจ้าของบ้านอีก 1 ราย เข้าสู่กระบวนการซักถาม
จากการตรวจสอบประวัติและขยายผลเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย มีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงที่สำคัญหลายเหตุการณ์ ดังนี้ 1.นายอัฟฟัน (สงวนนามสกุล) ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการ เบื้องต้นยังไม่พบหมายจับ ถูกส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เพื่อขยายผลเพิ่มเติม
2.นายมูหะมะยูโซะ (สงวนนามสกุล) พบมีหมายจับติดตัวและเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอุกฉกรรจ์จำนวนมาก อาทิ หมายจับ ป.วิอาญา ฐานร่วมกันสะสมกำลังพล/อาวุธ และสมคบกันเพื่อก่อการร้าย ออกเมื่อ ก.พ. 2569, หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พัวพันเหตุยิงชาวบ้านเสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่ ต.ท่าสาป เมื่อปี 2565 และคดีต้องสงสัยอื่น ๆ อาทิ เหตุลอบวางระเบิดชายหาดสมิหลา จ.สงขลา (ธ.ค. 2561), เหตุโจมตีฐาน ชรบ.ลำพะยา (พ.ย. 2562), และเหตุลอบวางระเบิดหน้า ศอ.บต. (มี.ค. 2563)
3.นายรีดวน (สงวนนามสกุล) พบมีหมายจับ ป.วิอาญา ติดตัวถึง 3 หมาย ในข้อหาร้ายแรง ได้แก่ 1.ร่วมกันก่อการร้ายและพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน (ปี 2566), 2.ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน (ปี 2564) และคดียาเสพติด (ปี 2567) นอกจากนี้ยังคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุปล้นรถขนส่งพัสดุ (Kerry) เพื่อนำไปประกอบระเบิดหลัง สภ.รามัน เมื่อปี 2564
ขณะที่ นายรอมะ (สงวนนามสกุล) เจ้าของบ้านที่ให้แหล่งพักพิง ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม ณ ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เพื่อตรวจสอบเจตนาและส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
ในการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางสำคัญได้หลายรายการ ประกอบด้วย อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 2 กระบอก, ซองกระสุน 4 ซอง และเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง, โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และพ็อกเก็ตไวไฟ 2 ชิ้น ซึ่งอยู่ในสภาพถูกทำลายเพื่อทำลายหลักฐาน โดยของกลางทั้งหมดถูกส่งให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบหาความเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปประวัติการก่อเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ระบุว่า การปฏิบัติงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายจากเบาไปหาหนัก และดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยได้นำตัวผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดไปลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.ตาเซะ และตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถาม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนว่าการให้ที่พักอาศัยหรือสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง มีความผิดตามกฎหมายมาตรา 189 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ