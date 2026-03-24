ไม่ได้ใช้งบ อบจ.สงขลา! “นายกสุพิศ” แจงกระแสวิจารณ์รูปบนรถอีวีเป็นช่วงทดลองของเอกชน

ศูนข่าวหาดใหญ่ - นายก อบจ.สงขลาแจงภาพตนบนรถบัสอีวีเป็นภาพเก่าช่วงทดลอง ที่เอกชนเข้ามาเสนอโครงการ ยันเอกชนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ไม่ได้ใช้งบ อบจ. ชี้หากใช้งานจริงจะไม่มีภาพบุคคลใด เหตุขัดต่อระเบียบราชการ
วันนี้ (24 มี.ค.) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา ชี้แจงกรณีที่มีการวิจารณ์โครงการรถบัสอีวี ที่มีรูปนายสุพิศอยู่บนตัวรถว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องของ อบจ.สงขลา ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2568 เพื่อบริการประชาชน โดยภาพรถที่มีภาพตนปรากฎบนตัวรถนั้นเป็นภาพเก่า เป็นรถทดลองที่เอกชนเข้ามาเสนอโครงการ และได้ทดลองให้บริการประชาชน โดยเอกชนเป็นคนลงทุนและดูแลออกแบบทั้งหมด
“ภาพผมบนตัวรถเป็นการจัดทำของเอกชนที่เข้ามานำเสนอโครงการ ซึ่งเอกชนออกค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบจ.สงขลาแม้แต่บาทเดียว อีกทั้งทางผมก็ไม่ได้มีการเสนอแนะให้มีการขึ้นภาพของตัวเองบนตัวรถอย่างที่สื่อสังคมออนไลน์เข้าใจผิด” นายสุพิศกล่าว
นายสุพิศกล่าวว่า ขอชี้แจ้งว่าการนำเสนอข่าวจากทางสื่อดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จึงขอชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องว่า รถอีวีในภาพเป็นรถทดลองวิ่ง จัดทำโดยเอกชนทั้งหมด และเป็นการทำเพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานของ อบจ.สงขลา โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบจ.สงขลา และการที่เอกชนจะขึ้นภาพหรือกราฟฟิกใดๆ บนตัวรถ ก็ขึ้นอยู่กับเอกชนผู้จัดทำโครงการนั้น ซึ่งข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าวจะดำเนินการออกให้บริการประชาชนในเร็วๆ นี้ โดยจะไม่มีภาพบุคคลใดบนตัวรถ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบราชการ
ทั้งนี้ รถเมล์ไฟฟ้า (EV Bus) ทดลองเส้นแรกของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเป็นรถทดลองวิ่งฟรีในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่ (สถานีขนส่งหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)-ตลาดนัดเกาะหมี-ตลาดน้ำคลองแห-สนามฯ จิระนคร-ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์-เซ็นทรัลหาดใหญ่-สถานีขนส่งหาดใหญ่)
จากนั้นจะหารถจริงภายใน 6 เดือนจากนี้ จำนวน 8 คัน วิ่งตามเส้นทางนี้ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. เร่งด่วน 20 นาทีต่อคัน และนอกเร่งด่วน 30 นาทีต่อคัน รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 22 บาทต่อไป