ประธานหอการค้าภาคใต้แนะรัฐ 4 ข้อเสนอเร่งทำโดยด่วนแก้วิกฤตน้ำมัน

ตรัง - ประธานหอการค้าภาคใต้เผยหลังเกิดวิกฤตน้ำมัน หลายภาคส่วนเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว พร้อมเสนอรัฐรณรงค์ใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมเดินทางด้วยรถไฟ เร่งนำคนละครึ่งออกมาใช้ และจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว
วันนี้ (24 มี.ค.) นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าภาคใต้ กล่าวว่า หลังจากเกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ถึงแม้รัฐบาลจะออกมายืนยันว่า ประเทศไทยจะมีน้ำมันใช้เพียงพอไปอย่างน้อย 90 วัน แต่ล่าสุดก็มีผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว ในส่วนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและบางพื้นที่ก็ขาดแคลน จึงได้ประสานไปยังทุกภาคเอกชนขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำมัน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น และยืดเวลาสต๊อกของพลังงานออกไป พร้อมกับหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงโดยเร็ว
สำหรับภาคการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นยังไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จองเข้ามาในช่วงสั้น ๆ ห่วงก็แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใหม่ เช่น กลุ่มยุโรป โดยต้องรอดูทิศทางราคาน้ำมันในเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาค่าโดยสาร โดยเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ส่วนนักท่องเที่ยวเฉพาะในฝั่งอันดามัน ช่วงนี้ก็ยังคงมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะ แต่ตัวเลขใหม่อาจจะลด 10-20 เปอร์เซ็นต์ เพราะนักท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย จึงเสนอให้ดึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย หรือจีน เข้ามาท่องเที่ยวในไทยชดเชย
นอกจากนั้น ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยดูแลภาคอุตสาหกรรม หรือภาคประมง เพราะเริ่มมีผลกระทบจากภาวะน้ำมัน ซึ่งหาเติมได้ยาก และได้ครั้งละน้อยๆ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่ม 40 เปอร์เซ็นต์ และจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคขึ้นตาม อย่างธุรกิจต่อเนื่องจากปิโตรเคมี เช่น พลาสติก ที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว จากปริมาณมีจำกัด ซึ่งปัญหาต่างๆ จากน้ำมันเหล่านี้ จะกระทบต่อกำลังซื้อ ที่จะมีตัวเลขลดลง และถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อก็จะยิ่งมีผลกระทบ เพราะผู้คนเริ่มระวังการใช้สอย ทำให้การบริโภคลดลง
ดังนั้น หอการค้าภาคใต้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่ม หากสถานการณ์ยืดเยื้อ ออกมารณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ส่งเสริมการเดินทางโดยรถไฟ เพิ่มศักยภาพในด้านนี้ เร่งนำโครงการคนละครึ่งพลัสออกมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาเดือดร้อน พร้อมจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพราะรัฐบาลรักษาการในปัจจุบัน ไม่มีอำนาจเต็มที่ในการบริหารงาน หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่าง ๆ เข้ามาทำงาน โดยเน้นคนที่มีความรู้ ความสามารถ และประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นในระดับประเทศ หรือไม่เน้นโควต้า