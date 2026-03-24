ไทยพร้อมจัดประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026 ที่ภูเก็ต ยกระดับไทยสู่เวทีท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท. แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน การประชุมใหญ่ระดับโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Global Sustainable Tourism Conference 2026 (GSTC 2026) 21–24 เม.ย.นี้ ที่ ภูเก็ต ยกระดับไทยสู่เวทีท่องเที่ยวยั่งยืนโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวการจัดประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026 หรือ GSTC 2026 การประชุมใหญ่ระดับโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–24 เมษายน 2569 ณ จังหวัดภูเก็ต หลังได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรภาคการท่องเที่ยว ทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก โดยงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ Mr. Randy Durband ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ร่วมแถลงข่าว ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า งาน Global Sustainable Tourism Conference 2026 หรือ GSTC 2026 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–24 เมษายน 2569 ณ โรงแรม Royal Phuket City Hotel และ โรงแรม Courtyard by Marriott Phuket Town จังหวัดภูเก็ต โดย สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) องค์กรนานาชาติผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับโรงแรม แหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางทั่วโลก เพื่อยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักความยั่งยืน สอดคล้องกับความตั้งใจของ ททท ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น “จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน” อย่างเป็นระบบ
โดยเน้นการ “สร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณ” ควบคู่กับการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวอย่างสมดุล โดยเวที GSTC ที่จะจัดขึ้นนี้ ถือเป็นการประชุมระดับโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่รวบรวมผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากทั่วโลก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
ด้าน นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจาก GSTC ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026 (GSTC 2026) ซึ่งเป็นเวทีด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับนานาชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน และความพร้อมของภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมระดับนานาชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพและความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สถานที่จัดประชุมและที่พักมาตรฐานสากล รวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันผลักดันจังหวัดภูเก็ตก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก
ขณะที่ Mr. Randy Durband ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GSTC กล่าวว่า GSTC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การประชุม GSTC 2026 จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยการประชุมที่จัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนของแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
งาน GSTC 2026 ครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 700 คน จากกว่า 30–50 ประเทศทั่วโลก โดยจัดขึ้นภายใต้กรอบสาระสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ Sustainable Hospitality, Resilient Cities & Communities และ Carrying Capacity & Visitor Distribution Management ซึ่งสะท้อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรและจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้น รูปแบบการจัดงานยังให้ความสำคัญกับแนวคิด “ความยั่งยืน” อย่างรอบด้าน โดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ
การจัดงานแบบปลอดของเสีย (Zero Waste) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Signage) รวมถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน (Value Creation) เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากลอย่างแท้จริง
การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม GSTC 2026 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน และความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ททท. มุ่งหวังให้ GSTC 2026 เป็นโอกาสและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนของไทย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และมาตรฐานสากลสู่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ยกระดับมาตรฐานโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และเมืองให้สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั่งยืนสากล รวมถึงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง จากการใช้จ่ายด้านที่พัก การเดินทาง อาหารและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของงาน GSTC 2026 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.gstc.org/gstc2026phuket/