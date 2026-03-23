“คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2569” เชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2569” (PRIDE OF PSU 2025) ภายใต้แนวคิด “PSU Pride: Brilliance Blue” ความเปล่งประกายเหนือผืนน้ำเงิน ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งานในครั้งนี้มิใช่เพียงวาระแห่งการเฉลิมฉลองเกียรติยศของชาวสงขลานครินทร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงจิตวิญญาณและคุณค่าของมหาวิทยาลัย ที่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งประชาคมมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจนำองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังคน และพลังจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล พร้อมสะท้อนว่า “คุณค่าสงขลานครินทร์” มิได้จำกัดอยู่เพียงชื่อเสียงของสถาบันหรือความสำเร็จทางวิชาการ หากแต่หมายถึงคุณค่าที่หยั่งรากอยู่ในหัวใจของ “ลูกพระบิดา” ทุกคน ที่ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกว่า การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อสังคมอย่างแท้จริง
ขณะที่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลรวม 9 รางวัล จาก 20 รางวัล และมีผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 86 ท่าน จากผู้ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2569 มากกว่า 800 คน ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Low Carbon Event ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและประชาคมมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างทั่วถึง
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การแสดงเพลงขับร้องของนักศึกษา การนำเสนอวีดิทัศน์ชุด “คุณค่าสงขลานครินทร์” กิจกรรม PSU Pride Talk ในหัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์ คุณค่าที่เปล่งประกายเหนือผืนน้ำเงิน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน และสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณูปการต่อประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รางวัล The Blue Jacket 2026 รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus รางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น รางวัลผลงานดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจิตสาธารณะ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาคมมหาวิทยาลัย
งาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2569” เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และคุณค่าแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมตอกย้ำบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และรับใช้สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน