ห้างท้องถิ่นยักษ์ใหญ่ จ.ตรังเร่งปรับกลยุทธ์รับมือวิกฤตต้นทุนพุ่ง

ตรัง - ห้างท้องถิ่นยักษ์ใหญ่เมืองตรังเร่งปรับกลยุทธ์รับมือวิกฤตค่าน้ำมัน ค่าไฟ ค่าขนส่ง และราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เข้ามาช่วยลดต้นทุน
วันนี้ (23 มี.ค.) จากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน กอปรกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง และค่าสินค้า ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนต้องเร่งปรับตัวเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะห้างสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ ต้องเร่งปรับกลยุทธ์ ทั้งด้านพลังงานและการบริหารสินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้า และช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ทั้งนี้ ทางห้างได้ศึกษาพร้อมติดตั้งระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ ทั้งบริเวณหลังคาอาคารและลานจอดรถ รวมถึงคัดเลือกแบรนด์สินค้าและร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟสดแบรนด์ดัง ร้านอาหารแบรนด์ดัง และสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตในราคาย่อมเยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกทางหนึ่ง
นายจิรายุสถ์ พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ ห้างสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ห้างได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ บริษัท I-TEM ในการออกแบบ และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ทั้งบนหลังคาอาคาร และโรงจอดรถ (Carport) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในช่วงกลางวัน ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40 ถือเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญต่อการบริหารต้นทุนโดยรวม
นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนต่อยอดระบบพลังงานไปสู่การใช้งานในช่วงเวลากลางคืน โดยได้ออกแบบรองรับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ไว้แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอให้ราคาแบตเตอรี่ปรับตัวลดลงเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน คาดว่าเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี กรรมสิทธิ์อุปกรณ์ทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ว่าจ้าง ส่งผลให้สามารถรับผลตอบแทนจากการประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดตรังรายนี้ ก็ยอมรับว่า ปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกมิติ จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงและควบคุมราคา ทั้งค่าวัตถุดิบ ค่าเชื้อเพลิง และค่าขนส่ง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้า ดังนั้น การบริหารจัดการต้นทุนพลังงาน จึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการประคองธุรกิจในช่วงเวลานี้