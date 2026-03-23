สู้ไม่ไหว! วินมอเตอร์ไซค์สตูลรายได้หดทยอยทิ้งเสื้อหันไปทำงานรับจ้าง

สตูล - กลุ่ม "วินมอเตอร์ไซค์" พ้อ วิกฤตน้ำมันซ้ำเติมรายได้หดหาย จนหลายคนต้องทิ้งเสื้อวินหนีไปรับจ้าง รองผู้ว่าฯ รุดจัดระเบียบหน้าปั๊ม สกัดเหตุบานปลาย
วันนี้ (23 มี.ค.) ที่ จ.สตูล จากปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง ได้เกิดร่องรอยความบอบช้ำทางเศรษฐกิจที่กัดเซาะกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างหนัก โดยเฉพาะอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ต้องแบกรับทั้งต้นทุนน้ำมันและจำนวนลูกค้าที่ลดน้อยลง นายมูสา เหล็มเต๊ะ วัย 65 ปี วินมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าแก่ในอำเภอเมืองสตูล เปิดใจด้วยน้ำเสียงตัดพ้อว่า ตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่สมัยค่าโดยสารเที่ยวละ 5 บาท ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นเท่านี้มาก่อน เดิมทีเคยมีเพื่อนร่วมวินนับสิบราย แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 3 รายเท่านั้น เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพจนหลายคนต้องยอมทิ้งเสื้อวินไปรับจ้างตัดยางหรือทำงานก่อสร้างแทน
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดเรื่องการขาดแคลนน้ำมันในพื้นที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังจากที่ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากมาหลายวันต่อเนื่อง ล่าสุด นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการคิวอย่างเป็นระบบ โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าปั๊ม เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งและระงับเหตุทะเลาะเบาะแว้งจากการแย่งคิวเติมน้ำมันที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการกักตุนน้ำมันเพื่อกระจายเชื้อเพลิงให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมเริ่มเบาบางลงกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมา