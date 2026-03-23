ยิ่งใหญ่่สู่ปีที่ 4 “Phuket Peranakan Festival 2026” มาในธีม “BLOOM ดอกเหมยแห่งศิลป์เพอรานากัน ผลิบานตระการตา”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เตรียมจัดใหญ่ Phuket Peranakan Festival 2026 เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ปีที่ 4 ปีนี้มาในธีม “BLOOM – “ดอกเหมยแห่งศิลป์เพอรานากัน ผลิบานตระการตา” พบกับ Grand Parade นานาชาติ โชว์พิเศษจากกระแต KT-KRATAE
วันนี้ (23 มี.ค.69) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานที่ปรึกษา สมาคมเพอรานากันประเทศไทย และนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรม และเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน Phuket Peranakan Festival 2026 โดยมี นางเชิญพร กาญจนะสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มอันดามัน นายมนต์ทวี หงษ์หยก ประธานสภาอุตสาหกรรรมจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมเพอรานากันแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
Phuket Peranakan Festival 2026 เทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3–5 เมษายน 2569 ปีนี้จะจัดขึ้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “BLOOM – การผลิบานของวัฒนธรรมเพอรานากัน” สะท้อนการเติบโตและความงดงามของอัตลักษณ์ “บาบ๋า-ย่าหยา” ที่ได้รับการต่อยอดสู่เวทีระดับโลก
งานในปีนี้มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์เทศกาล (Festival Experience) ผ่านการผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม และความร่วมสมัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ภูเก็ตเป็น “Festival Destination” ระดับนานาชาติ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
โดยไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้อยู่ที่ขบวน Grand Parade นานาชาติ ภายใต้ธีม “BLOOM” มากวก่า 22 ขบวน จากภาคส่วนต่างๆ ในภูเก็ต และจากต่างประเทศ กว่า 8 ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ลิตเติ้ลอินเดียจากสิงคโปร์ มาเลียเซีย จีน และกำลังรอคอนเฟิร์มจากเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยขบวนที่คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 22 ขบวนจะเริ่มจากลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ไปตามถนนถลาง ถนนพังงา ก่อนที่จะมาร่วมกันที่แยกชาร์เตอร์ ซึ่งปีนี้เน้นตามสดใสและความสวยงามของดอกไม้ ตามธีม “BLOOM”
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพอรานากันผสานความร่วมสมัย เวทีการแสดงกลางเมือง (Center Stage) ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และโชว์สุดพิเศษจาก กระแต KT-KRATAE ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความคึกคักให้กับค่ำคืนพิเศษ
Phuket Peranakan Festival ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สะท้อนพลัง Soft Power ของประเทศไทย ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
การจัดงานในปี 2569 ภายใต้ธีม “BLOOM” เปรียบเสมือนการผลิบานของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ไม่เพียงงดงาม แต่ยังเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นเทศกาลระดับโลกอย่างแท้จริง