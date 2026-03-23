ปักธงแดง! ห้ามลงเล่นน้ำ ห้ามสัมผัส หลังพบแมงกะพรุนไฟ เกลื่อนหน้าหาด “เกาะห้อง”

กระบี่ - ปักธงแดง! หลังพบแมงกะพรุนไฟ ถูกคลื่นซัดโผล่ลอยเป็นแพ เต็มหน้าหาด เกาะห้อง จ.กระบี่ อุทยานแห่งชาติฯ เตือนมีพิษร้าย ห้ามนักท่องเที่ยวสัมผัส
นายนพดล ปราบหงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ สั่งการให้ จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ธบ 1 (เกาะห้อง) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ ทำการปักธงแดงเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำชั่วคราว พร้อมจัดเก็บ หลังพบแมงกะพรุนไฟขนาดเล็ก ลอยเป็นแพอยู่ตามแนวชายหาดเกาะห้อง หลังจากถูกคลื่นซัดลอยเข้ามาบริเวณชายหาด บริเวณที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เกรงว่านักท่องเที่ยวจะไปสัมผัสจนทำให้ได้รับอันตรายได้ เนื่องจากแมงกะพรุนชนิดดังกล่าวมีพิษร้ายแรง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า แมงกะพรุนที่พบในเขตอุทยานฯ เป็นแมงกะพรุนแดง หรือแมงกะพรุนไฟ มีพิษร้ายแรง หากสัมผัสโดยตรงก็จะปวดแสบปวดร้อน โดยสาเหตุที่พบมากในวันนี้เกิดจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทาง และคลื่นพัดเข้ามาบริเวณหมู่เกาะห้อง เขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี โดยตั้งแต่เช้าจนขณะนี้ได้มีแมงกะพรุนแดง ขนาด 3-4 เซนติเมตร ลอยเกลื่อนทะเล และบางส่วนถูกคลื่นซัดลอยติดอยู่ตามชายหาด
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ต้องใช้สวิงเร่งตักแมงกะพรุนในทะเล และเก็บกวาดตามชายหาดออก พร้อมแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังไม่ควรลงเล่นน้ำ และให้อยู่บนชายหาด อย่าสัมผัสแมงกะพรุนอย่างเด็ดขาด เนื่องจากจะมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน หากบางคนที่มีอาการแพ้ขั้นรุนแรงก็จะต้องไปพบแพทย์โดยทันที
สำหรับการแก้พิษเบื้องต้นเมื่อถูกแพงกะพรุนไฟ โดยการใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษ