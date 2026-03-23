ผู้ว่าฯ นราธิวาสยืนยันมีน้ำมันเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ยืนยันมีเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน พร้อมขอความร่วมมือไม่กักตุนเพื่อกระจายใช้อย่างทั่วถึง
วันนี้ (23 มี.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (22 มี.ค.69) ที่สถานีบริการน้ำมันบริษัท เอฟวัน เอ็นเนอร์จี้ พลัส จำกัด (บางจาก) ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส ได้สุ่มตรวจสอบปริมาณน้ำมันในสถานที่จัดเก็บน้ำมัน พบมีปริมาณประมาณ 5,000 ลิตร โดยการรับน้ำมันเข้ามาและจำหน่ายออกไปสอดคล้องตรงกัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในช่วงนี้ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือประชาชนไม่กักตุน เพื่อให้สามารถกระจายการใช้งานได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ภาคประมง ตลอดจนหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย
“จังหวัดนราธิวาส ไปตรวจแล้วก็มีน้ำมันเพียงพอให้กับประชาชนได้ใช้ในการเกษตร การประมง ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องไปกักตุนน้ำมัน รถน้ำมันมาส่งทุกปั๊มทุกวัน คลังที่สงขลา สิงหนคร ก็มีทุกวัน เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องพะวง ไม่ต้องตกใจตื่นระหนก มีน้ำมันให้ท่านใช้ทุกวัน” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าว
ด้านผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการขนส่งน้ำมันเข้าสู่สถานีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเติมน้ำมันเข้าสู่ระบบเพิ่มอีก 50,000 ลิตร เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ได้มีการใช้มาตรการจำกัดการเติมน้ำมันในบางประเภท ควบคู่กับการสำรองน้ำมันไว้สำหรับรถพยาบาล รถกู้ภัย และรถของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขยายเวลาการขนส่งน้ำมันเป็น 24 ชั่วโมง คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน
ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส รายงานข้อมูลภาพรวมจังหวัดมีสถานีบริการน้ำมันรวม 40 แห่ง ในพื้นที่ 13 อำเภอ เปิดให้บริการ 22 แห่ง ส่วนที่ปิดส่วนใหญ่เป็นปั๊มขนาดเล็กและปิดช่วงเทศกาล คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหลังเทศกาลฮารีรายอ