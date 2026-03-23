สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรังเรียกร้องเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มผลิต B10 แก้วิกฤติน้ำมัน

ตรัง- สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรังเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มผลิต B10 แก้วิกฤติน้ำมันขาดแคลน ที่เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าขณะนี้ และยังได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วย
วันนี้ (23 มี.ค.) สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่กำลังประสบ เช่น 1.ปัญหากล้าพันธุ์น้ำมันปลอมที่ระบาดส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 2.ปัญหาปุ๋ยราคาแพงจากสถานการณ์สงครามที่ยังยืดเยื้อ 3.ปัญหาปาล์มติดคิวในเดือนเมษายน 4.ปัญหาการลักขโมยปาล์ม 5.ปัญหาโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน และ 6.ปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ทำให้ประชาชน เกษตรกร และทุกธุรกิจได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงขอให้รัฐบาลเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง นำโดยนายชัยวัฒน์ โภคาวัฒนา นายกสมาคมฯ ได้แถลงข่าวเรียกร้องไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรี ที่เคยพูดเรื่องการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมัน และขณะนี้ประเทศขาดแคลนน้ำมัน ด้วยการผลักดันน้ำมันปาล์มเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซล โดยเพิ่มจาก B7 เป็น B10 เพราะจะทำให้การใช้น้ำมันไบโอดีเซลสูงขึ้น กระตุ้นให้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้น และช่วยเศรษฐกิจในภาพรวมให้สูงขึ้นด้วย ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีการปรับใช้น้ำมัน B40 ไปเป็น B50 แล้ว
จากข้อมูลของไทย ตอนที่เป็น B5 ดึงน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดไปได้ประมาณวันละ 3-4 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่กำลังการผลิต B5 อยู่ที่วันละ 12 ล้านลิตร และขยับไปได้ถึง B10 และ B20 รวมทั้งขอให้ซื้อน้ำมันไบโอดีเซลในราคาประกาศของกระทรวงพลังงาน เพราะขณะนี้ถูกบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 กดราคาต่ำกว่าลิตรละ 3-4 บาท ซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมัน
จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าสนับสนุนจะสามารถช่วยเรื่องวิกฤติพลังงานที่เป็นอยู่ และยังได้ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มอีกด้วย