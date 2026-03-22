สตูลน้ำมันขาดแคลนหนัก ชาวบ้านแบกคิวรอข้ามวัน

สตูล – สตูลน้ำมันขาดแคลนหนักชาวบ้านแบกคิวรอข้ามวัน ส่งผลกระทบหนักทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการดำรงชีวิต วอนรัฐเร่งตรวจสอบสาเหตุความล่าช้าในการขนส่งน้ำมัน เพื่อลดความหวาดระแวงของชาวบ้าน
วันนี้ (22 มี.ค.) สถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดสตูลทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤต หลังยืดเยื้อมานานกว่า 5 วันเต็ม ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจฐานรากและการสัญจรในช่วงเทศกาลสำคัญ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พบภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดเข้าคิวเป็นแถวยาวเหยียดหลายร้อยเมตรตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ท่ามกลางป้ายน้ำมันหมดชั่วคราว ที่ติดเด่นชัดอยู่หน้าหัวจ่ายเกือบทุกแห่ง
ทางปั๊มน้ำมันระบุว่า ปัญหาเกิดจากความล่าช้าในระบบขนส่ง ทำให้ต้องใช้วิธีบริหารจัดการด้วยการแจกบัตรคิว ในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน เพื่อจำกัดปริมาณการขายให้ทั่วถึงที่สุด แต่ปริมาณน้ำมันที่ได้รับมาในแต่ละวันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮารีรายา
ขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่หาเช้ากินค่ำต่างก็มีความใสบายใจจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน เช่น หญิงสาวในพื้นที่อำเภอเมือง ยอมรับว่า ต้องมานั่งรอคิวตั้งแต่ 11.00 น. เพื่อหวังจะได้น้ำมันไปเติมรถจักรยานยนต์สำหรับออกเก็บของเก่าขายเลี้ยงหลานและครอบครัว ซึ่งน้ำมันคือเส้นเลือดใหญ่ของคนจนที่ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียว
ขณะที่คุณป้ารายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตระเวนหาซื้อน้ำมันเป็นรอบที่สอง เพื่อเตรียมเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดในวันพรุ่งนี้ ยอมรับว่าอ่อนใจและกังวลอย่างมาก หากอาการป่วยจะกำเริบเพียงเพราะไม่มีน้ำมันไปโรงพยาบาล
ด้าน ภรรยาชาวประมงหาปูเบี้ยว ระบุว่า วันนี้สามีไม่สามารถออกเรือได้เพราะไม่มีน้ำมัน ทำให้ขาดรายได้หลักไปทันที พร้อมแฉข้อมูลว่าบางปั๊มเริ่มเกิดเหตุการณ์แย่งชิงบัตรคิวกันจนเกือบจะมีเรื่องกระทบกระทั่ง
ขณะที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และฝ่ายปกครอง ได้สนธิกำลังเข้าช่วยจัดระเบียบหน้าปั๊มน้ำมันเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย แต่ในภาพรวมประชาชนยังคงเกิดภาวะตื่นตระหนก บางส่วนพยายามกักตุนน้ำมันเพราะเกรงว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นและของจะขาดตลาดนานกว่าเดิม
ทั้งนี้ จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุความล่าช้าในการขนส่งน้ำมัน และเร่งระบายน้ำมันเสริมโควตาพิเศษในช่วงเทศกาล รัฐต้องสื่อสารแผนการแก้ไขที่ชัดเจนว่าน้ำมันจะเข้าถึงปั๊มต่าง ๆ เมื่อใด เพื่อลดความหวาดระแวงของชาวบ้าน พิจารณาแนวทางจัดสรรน้ำมันให้กลุ่มประมงและเกษตรกรที่ต้องใช้เครื่องจักรทำมาหากิน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชุมชนล่มสลาย