สุดช้ำ! สาวสงขลาตัดพ้อถูกโจรงัดบ้าน 2 ครั้งซ้อน ทำพ่อที่เพิ่งออกจาก รพ.เครียดเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สาวสงขลาตัดพ้อเผชิญเรื่องสุดช้ำหลังเฝ้าพ่อป่วยหนักที่ รพ.หาดใหญ่ จนได้กลับบ้าน แต่กลับถูกคนร้ายงัดบ้านขโมยเงินทองที่เก็บไว้เกลี้ยง ทำให้พ่อเครียดและเสียชีวิต ซ้ำร้ายหลังจบงานศพยังถูกงัดบ้านอีก ทำครอบครัวผวาหนักไม่กล้าอยู่
วันนี้ (22 มี.ค.) จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ jenjira Nam ได้โพสต์ข้อความหลังครอบครัวเผชิญเหตุโจรบุกงัดบ้านซ้ำซ้อนในพื้นที่หมู่ 3 บ้านควนหิน ต.พะวง อ.เมือง โดยระบุว่า เหตุเกิดครั้งแรกหลังพ่อป่วยหนักต้องไปรักษาตัวอยู่ รพ.หาดใหญ่ 20 วัน และเมื่อได้กลับมาบ้านเมื่อปลายเดือน ก.พ. 69 กลับพบว่าบ้านถูกโจรงัดขโมยทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำไปทั้งหมด ส่งผลให้ผู้เป็นพ่อเกิดความเครียดจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นเรื่องงานศพและได้พาแม่ไปอาศัยอยู่บ้านญาติเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย เมื่อกลับมาบ้านอีกครั้งกลับพบว่าถูกโจรงัดบ้านเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไป
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของ นางเจนจิรา ทองชูช่วย อายุ 34 ปี ผู้เสียหาย ได้เล่าให้ฟังว่า ปกติตนยังอยู่หาดใหญ่ และเมื่อทราบข่าวว่าพ่อป่วยจึงมาที่บ้านและมารับพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ หลังจากนั้นก็ต้องเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลา ไม่มีใครอยู่บ้าน มีแวะมาที่บ้านบ้างแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไร เมื่อพ่อได้ออกจากโรงพยาบาลและมาอยู่บ้าน จึงทราบว่ามีของหายไป โดยเฉพาะกระเป๋าของคุณพ่อที่มีทองอยู่ ซึ่งคุณแม่ ทำงานสะสมเอาไว้ประมาณ 1 บาท เงินสดจำนวนหนึ่งและของอื่น ๆ ที่หายไป จึงได้เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.69 ที่ผ่านมา
และหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้เสียชีวิต ซึ่งหลังจากคุณพ่อเสียชีวิต ตนได้พาแม่ไปอยู่ที่บ้านที่หาดใหญ่ เนื่องจากกลัวและไม่กล้าให้แม่อยู่คนเดียว และเมื่อกลับมาบ้านอีกครั้งก็พบว่าบ้านโดนคนร้ายเข้ามาขโมยของอีกเป็นครั้งที่ 2 จึงได้แจ้งตำรวจอีกเมื่อวันที่ 19 มี.ค.69 ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เมืองสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจดูกล้องวงจรปิด พร้อมให้เจ้าหน้าที่ สพฐ.เข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้ว ซึ่งตอนนี้ตัวเอง แม่ และลูก 2 คน ไม่กล้าอยู่บ้านกลัวว่าคนร้ายจะเข้ามา ซึ่งมีแต่ผู้หญิงและเด็กกลัวจะไม่ปลอดภัย
นางเจนจิรา ยังได้พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่คนร้ายเข้ามาและงัดหน้าต่างหลังบ้านเข้ามาในบ้าน จุดที่คนร้ายงัดกุญแจห้อง ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่หลังสถานีอนามัยควนหิน ถ้าขับรถมาต้องเข้าผ่านทางอนามัยเพียงทางเดียว แต่พื้นที่ด้านหลังเป็นป่าโล่งสามารถเดินทะลุได้ คาดว่าคนร้ายจะเดินมาจากด้านหลังจนมาถึงตัวบ้าน
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง พ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผกก.สภ.เมืองสงขลา เบื้องทราบว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เมืองสงขลา ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมาย