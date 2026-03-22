ใจอย่างหล่อ เรือพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำ พบเต่าติดเศษอวน แวะช่วยเหลือทันที

พังงา - ใจหล่อ ถ้าไม่ได้เขาเหล่านี้ น้องคงไม่รอด เต่าติดเศษอวนในทะเลขาหวิดขาด โชคดี เรือออก้า อ็อคตาเวียร์ Orca Oktavia Liveaboard แวะช่วยทันที พร้อมประสาน อุทยานฯ ส่งต่อไปรักษา
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ให้ข้อมูล ว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา ทาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทราบข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก “Orca Oktavia Liveaboard” ที่ได้โพสต์ภาพและข้อความข้อความช่วยเหลือ หลังพบเต่าทะเล (ไม่ทราบชนิด) ติดเศษซากอวนลอยน้ำบริเวณเกาะบอน ระหว่างพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวดำน้ำที่เกาะสิมิลัน จ.พังงา โดยได้ช่วยกันตัดเศษอวนจากตัวเต่าทะเล และพบว่าเต่ามีแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณขา และมีบากแพลหลายจุดบริเวณลำตัว
หลังจากทราบเรื่องก็ได้เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล. 3 (เกาะตาชัย) นำเรือตรวจการณ์รุดออกไปรับตัวเต่าจากเรือดำน้ำลึกลำดังกล่าวทันที เพื่อความรวดเร็วในการส่งรักษา และส่งต่อถึงมือหมอ: เวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้นำส่งเต่าทะเลถึงศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อย จากการตรวจสอบเบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ พบว่าเป็น “เต่าหญ้า” (Olive ridley turtle) มีบาดแผลหลายจุด ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์
อย่างไรก็ตาม สำหรับเต่าตัวนี้นับว่าโชคดีที่เรือลำดังกล่าวผ่านมาพบ และแวะให้การช่วยเหลือทันที โดยพยายามตัดเศษอวนที่รัดติดตัวเต่าออกทั้งหมด ถ้าเรือไม่แวะช่วยเต่าตัวดังกล่าวอาจจะถูกอวนรัดจนขาขาด หรือตายคาเศษอวนก็ได้ จึงขอชื่นชมและขวบคุฯกัปตันเรือ ลูกเรือ และนักท่องเที่ยวบนเรือที่ยอมเสียสละเวลา ในการแวะช่วยเหลือเต่าตัวดังกล่าว
อย่างไรก็ตามหลังจากส่งเต่าไปรักาแล้ว ถ้าได้รับการรักษาจนร่างกายแข็งแรงและมีความพร้อม ทางอุทยานฯ จะนำน้องกลับมาปล่อยคืนสู่บ้านที่ปลอดภัย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อีกครั้ง