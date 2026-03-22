ได้กลับบ้านแล้ว ครูสาววัย 25 ดิ่งสะพานสารสิน หลังหานาน 6 วัน พบลอยจากจุดเกิดเหตุไปตามกระแสน้ำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ได้กลับบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่พบร่างครูสาววัย 25 ปี โรงเรียนดัง ที่ตัดสินใจ ดิ่งสะพานสารสินจมหายไปนาน 6 วัน พบลอยห่างจากจุดเกิดเหตุไปตามกระแสน้ำ ท่ามกลางความเศร้าของครอบครัว เพื่อน ที่มารอติดตามการค้นหาอย่างใกล้ชิด
จากกรณีมื่อเวลา 00.55 น.วันที่ 17 มี.ค.69 เกิดเหตุมีคนกระโดดจากสะพานสารสิน แล้วจมน้ำหายไป ไม่ทราบชะตากรรม ซึ่งจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่บริเวณสะพาน รวมทั้งพบโทรศัพท์มือถือ ที่เปิดเฟซบุ๊ก ค้างไว้ และจากการตรวจสอบคาดว่าคนที่กระโดดสะพานน่าจะเป็นเจ้าของรถ และมือถือ เมื่อตรวจสอบพบว่า มีอาชีพเป็นครูของโรงเรียนชื่อดังในตัวเมืองภูเก็ต ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบ
อย่างไรห็ตามหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ไม้ขาวและ นักประดาน้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐระดมกำลังค้นหาร่างของครูสาวรายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ แต่ไร้วี่แวว โดยมีครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง และ ผู้บริหารโรงเรียนที่น้องสังกัด ได้มาเฝ้าติดตามการค้นหาร่างอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อ 08.45 น.วันนี้ ( 22 มี.ค.69) ซี่ง เข้าสู่วันที่ 6 ในการค้นหาร่างครูสาว โดยทีมประดาน้ำมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กู้ชีพไม้ขาว ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ระดมกำลังนำเรือยางออกค้นหา อย่างต่อเนื่อง และได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบร่างหญิงสาวลอยู่ผิวน้ำบริเวณปากอ่าว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากน้้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ และ นำร่างกลับเข้าฝั่งเพื่อส่งให้แพทย์ รพ.ถลางชันสูตรพร้อมกับประสานญาติมายืนยันศพว่าใช่ร่างของ คุณครู ที่สูญหายหรือไม่
เบื้องต้นสภาพศพขึ้นอืด จดจำใบหน้าเดิมแทบไม่ได้ ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 วัน อย่างไรก็ดีอยู่ระหว่างการชันสูตรศพของแพทย์ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้งท่ามกลางความโศกเศร้างเสียใจของครอบครัวและเพื่อนๆครูเป็นอย่างมาก