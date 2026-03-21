กู้ภัยใน จ.ตรังประกาศวิ่งรถช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะกรณีร้ายแรง เหตุน้ำมันขาดแคลน

ตรัง - วิกฤตน้ำมันขาดแคลนทำเดือดร้อนหนักไปทั่ว ล่าสุดรถพยาบาล รถกู้ภัย ก็เริ่มกระทบแล้ว ทำให้จำต้องออกมาประกาศวิ่งรถช่วยเหลือผู้ป่วย เฉพาะบางในกรณีที่ร้ายแรงเท่านั้น
วันนี้ (21 มี.ค.) ที่ จ.ตรัง จากสถานการณ์น้ำมันที่ขาดแคลน หรือหาเติมได้ยาก โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนั้น ได้สร้างให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนล่าสุดก็คือ กลุ่มกู้ภัย-กู้ชีพ ในส่วนของภาคเอกชน ซึ่งล่าสุดจำต้องออกมาประกาศวิ่งรถช่วยเหลือผู้ป่วย เฉพาะบางในกรณีที่ร้ายแรง เพราะมีน้ำมันจำนวนจำกัด
อย่างเช่น มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์จังหวัดตรัง ได้แจ้งในเพจของมูลนิธิฯ ว่า ด้วยในขณะนี้มีปัญหาวิกฤติด้านน้ำมัน ทำให้น้ำมันที่รถพยาบาล รถกู้ภัย ที่ให้บริการประชาชน มีจำนวนจำกัด และอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากทางมูลนิธิฯ มีเคสอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ต่อวันจำนวนมาก อีกทั้งมีเคสที่ออกช่วยเหลือประชาชนจำนวนมาก
“จึงเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 21/03/69 เป็นต้นไป ทางมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์จังหวัดตรัง จะทำการคัดกรองเคสต่างๆ ก่อนออกให้บริการ โดยจะเน้นเคสที่ฉุกเฉิน วิกฤติ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามความรุนแรงของอาการเป็นหลัก หากเคสไหนที่ไม่เข้าข่ายฉุกเฉินจริงๆ ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้น และช่วงนี้งดรับเคสจับงู เคสช่วยช่วยเหลือคนเมา เคสให้สัญญาณไฟจราจรออกไปก่อนนะครับ เพื่อเป็นการเซฟน้ำมันไว้สำหรับคนที่วิกฤติจริง ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติ”
ในขณะที่ กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด ล่าสุดก็ได้แจ้งในเพจของกู้ภัยฯ ว่า “ด่วน!!! ตอนนี้ปั๊มไหนในห้วยยอดพอจะมีน้ำมันดีเซลบ้างคะ ตอนนี้รถกู้ภัยต้องการน้ำมันค่ะ”