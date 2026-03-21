ททท. ภูเก็ต ชวนสัมผัสเสน่ห์งานวัดย้อนอดีตใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ต ในงาน“เนรมิตคืนแห่งมงคล”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ททท.ภูเก็ต ร่วมกับ วัดมงคลนิมิตร หน่วยงานภาครัฐ จัดงานวัดแบบไทยดั้งเดิม ในงาน “เนรมิตคืนแห่งมงคล (Niramit Night of Blessings)” 21–22 มี.ค.69 สร้างบรรยากาศเที่ยวงานวัดย้อนยุค
วันนี้ (21 มี.ค.69) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับ วัดมงคลนิมิตร เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดงานวัดแบบไทยดั้งเดิม ในงาน “เนรมิตคืนแห่งมงคล (Niramit Night of Blessings)” ระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม 2569 เวลา 12.00–21.00 น. ณ วัดมงคลนิมิตร อำเภอเมืองภูเก็ต งานนี้จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสู่เสน่ห์ของงานวัดในอดีต ท่ามกลางสถาปัตยกรรมเมืองเก่าที่งดงาม พร้อมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่นรสชาติคนภูเก็ต ชมหนังกลางแปลงแบบย้อนวัยในอดีต และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยากในบรรยากาศเป็นกันเอง
ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวงแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวภูเก็ตมาอย่างยาวนาน เดิมเรียกว่า “วัดกลาง” เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2423 ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “หลวงพ่อขาว” พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเดิมองค์พระฉาบปูนขาวทั้งองค์ ปัจจุบันมีการสร้างชุกชีและลงรักปิดทองเป็นพระพุทธรูปทองคำที่สวยงามเชื่อกันว่าเป็นพระแห่งเมตตามหานิยมและความเป็นสิริมงคล นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสักการะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความสำเร็จในชีวิตได้ตลอดการจัดงาน
กิจกรรมภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันของงานวัดไทยที่ชวนให้เดินเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน อาทิ โซนอาหาร พื้นเมืองกว่า 20 ร้าน ที่นำเสนอเมนูต้นตำรับของภูเก็ต โซนเกมงานวัด เช่น ปาลูกโป่ง และกิจกรรมเวิร์กช็อป เช่น การทำว่าวและการระบายสีเซรามิก รวมถึงจุดถ่ายภาพบริเวณพระอุโบสถอันงดงามใจกลางเมืองเก่า ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยระดับคุณภาพจาก สยามนิรมิต “The Glorious Golden Land of Siam by Siam Niramit” และจาก ภูเก็ตแฟนตาซี “The Golden Splendor of Siam by Phuket Fantasea” พร้อมชมหนังกลางแปลงย้อนยุคกับภาพยนตร์ไทยชื่อดังอย่าง โหมโรง และ มหา’ลัยเหมืองแร่ ซึ่งมีคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวลุ้นของรางวัล และกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งกายชุดไทยมาร่วมงาน เพื่อลุ้นรับ Gift Voucher บัตรชมการแสดงจากสยามนิรมิตและภูเก็ตแฟนตาซี รวมถึงแพ็กเกจทริปท่องเที่ยวจาก Sawanu Travel
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต คาดหวังว่า การจัดงาน “เนรมิตคืนแห่งมงคล” สอดคล้องกับแคมเปญ Amazing Thailand: Feel All The Feelings ซึ่งมุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยโดยเฉพาะวิถีของคนภูเก็ตอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจและความผูกพันให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในจังหวัดภูเก็ต (Expat) รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้ได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับวิถีท้องถิ่นและเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น