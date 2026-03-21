ตื่นเต้น! ลูกเต่ามะเฟืองขึ้นจากหลุมฟักไข่ เจ้าหน้าที่ปล่อยลงสู่ทะเล

พังงา – ลูกเต่ามะเฟือง ที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ เมื่อ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ได้ขึ้นมาจากหลุมฟักไข่ ที่ได้ฟักตัวเป็นเวลา 57 วัน เจ้าหน้าที่ปล่อยสู่ทะเลแล้ว 22 ตัว
วันนี้ ( 21 มี.ค.69) นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.สอช. รายงานการเฝ้าติดตามการฟักไข่เต่ามะเฟือง หาดบางหลุด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณหลุมฟักไข่เต่า พบทรายปากหลุมมีการยุบตัวและเริ่มมีลูกเต่าขึ้นจากหลุม เจ้าหน้าที่จึงประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และลงพื้นที่ดูแลเฝ้าระวังภัยคุกคามตามธรรมชาติ
และพบว่าลูกเต่าชุดแรกฟักขึ้นจากหลุม จำนวน 22 ตัว จึงเก็บลูกเต่าใส่ภาชนะฆ่าเชื้ออนุบาลให้แข็งแรงก่อนปล่อยลงสู่ทะเล และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลหลุมฟักไข่ เพื่อรอลูกเต่าชุดที่สองที่จะฟักและขึ้นจากหลุม ก่อนจะดำเนินการขุดตรวจสอบภายในหลุมฟัก ในเวลาประมาณ 20.00 น. สำหรับหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองรังนี้แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 (ย้ายหลุมฟัก) รวมระยะเวลาการฟัก 57 วัน