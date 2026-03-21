ท็อปส์ จับมือ สถานทูตออสเตรเลีย-ออสเทรด จัดงาน “Discover Australia: Six States of Excellence” เทศกาลรวมวัตถุดิบจาก 6 รัฐดังสู่ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ ออสเทรด จัดงาน “Discover Australia: Six States of Excellence” เทศกาลรวมที่สุดแห่งวัตถุดิบ-สินค้า Made in Australia จาก 6 รัฐดัง พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ความอร่อยระดับโลกที่ภูเก็ต
วันนี้ ( 21 มี ค.69) ที่ ท็อปส์ปอร์โต เดอ ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ท็อป ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) พร้อมด้วย Australian Table Grape Association, Avocados Australia Limited, Summerfruit Australia Limited, The Almond Board of Australia, AUSVEG, Meat & Livestock Australia (MLA) และ The Australian Food & Grocery Council (AFGC) จัดงาน “Discover Australia: Six States of Excellence” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเคิร์สเทน เฟลตเชอร์ กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายแคเมอรอน อัลลัน ทูตพาณิชย์และการลงทุน สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย หรือ ออสเทรด ร่วมเยี่ยมชมสินค้าจากออสเตรเลีย โดยมี นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ให้การต้อนรับ
งาน “Discover Australia: Six States of Excellence” จัดขึ้นเพื่อชวนคนไทยเปิดประสบการณ์รสชาติสไตล์ออสซี่ ผ่านวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตในออสเตรเลีย จาก 6 แคว้น ได้แก่ รัฐวิกตอเรีย, รัฐควีนส์แลนด์, รัฐนิวเซาท์เวลส์, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย, รัฐแทสมาเนีย และรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ส่งตรงถึงภูเก็ต มาให้เลือกสรรอย่างครบครันกว่า 1,100 รายการ พร้อมให้สัมผัสรสชาติแบบชาวออสซี่แท้ ๆ และเนรมิต The Aussie Table ได้ง่าย ๆ ที่บ้านตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ดฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ และท็อปส์ ออนไลน์
และเพื่อตอบรับเทรนด์ความนิยมเนื้อวัวและเนื้อแกะที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้คัดสรรเนื้อวัวพรีเมียมจากออสเตรเลียกว่า 25 รายการ ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้เลือกสรร รวมถึงเนื้อแกะพรีเมียม เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย ครอบคลุมทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมสำหรับเมนูสเต็ก ชาบู และบาร์บีคิว อาทิ Australian Grain Fed Tajima Wagyu Rib Eye เนื้อวากิวสายพันธุ์ Tajima จากรัฐควีนส์แลนด์ ที่คัดสรรหลายส่วนเนื้อพรีเมียม ทั้ง Australian Grain Fed Tajima Wagyu Rib Eye (ทาจิมาสันแหลมวากิวออสเตรเลีย), Australian Grain Fed Tajima Wagyu Sirloin (ทาจิมาสันนอกวากิวออสเตรเลีย) และ Australian Grain Fed Tajima Wagyu Chuck (ทาจิมาสันคอวากิวออสเตรเลีย) โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มละมุน แทรกมันอย่างพอเหมาะ ให้รสชาติหอม ฉ่ำ ไม่เลี่ยน เหมาะสำหรับการนำไปปรุงเป็นเมนูสเต๊กย่างกระทะ เตาถ่าน หรือเมนูบาร์บีคิว
นอกจากนี้ยังมีสินค้าและวัตถุดิบไฮไลต์ที่ห้ามพลาดอีกมากมาย จากขบวนสินค้า Made in Australia จาก 6 แคว้น ไม่ว่าจะเป็นองุ่นรับประทานสด ผลไม้ฤดูร้อน อะโวคาโด อัลมอนด์ ผลิตภัณฑ์เนื้อแกะคุณภาพ และสินค้าอาหารบรรจุสำเร็จคุณภาพสูง ที่ชวนทุกคนเปิดประสบการณ์ “The Aussie Table” ถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินแบบชาวออสซี่ที่เรียบง่าย แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบในทุกมื้ออาหาร ได้แก่
The Aussie Lamb Table – โต๊ะของคนรักเนื้อแกะที่ยกความอร่อยระดับพรีเมียมจากออสเตรเลียมาไว้ในมื้อเดียว กับไลน์อัพเนื้อแกะคุณภาพภายใต้แบรนด์ James The Butcher ที่คัดสรรหลากหลายส่วนยอดนิยมสำหรับการปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็น James The Butcher Australian Lamb Rack (สันนอกแกะติดซี่โครงออสเตรเลีย) เนื้อแน่นนุ่มเหมาะสำหรับย่างหรืออบ, James The Butcher Australian Lamb Shank (น่องแกะออสเตรเลีย) ที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสฉ่ำนุ่มเหมาะสำหรับตุ๋น, James The Butcher Australian Lamb Shoulderเนื้อไหล่แกะออสเตรเลีย) สำหรับเมนูอบหรือบาร์บีคิว, James The Butcher Australian Lamb Leg Bone In (ขาแกะออสเตรเลียติดกระดูก) ที่ให้รสชาติกลมกล่อมจากกระดูก เติมเต็มประสบการณ์ความอร่อยระดับพรีเมียมสำหรับสายเนื้อได้ในทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นอบ ย่าง ตุ๋น หรือบาร์บีคิว
The Brunch & Sharing Table – มื้อยาว ๆ ที่ไม่มีใครรีบลุก เริ่มต้นวันแบบออสซี่แท้ ๆ กับไอเทมมื้อเช้าสุดคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็น Green’s Original Pancake Shake แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กจากรัฐวิกตอเรีย เพียงเติมน้ำแล้วเขย่า ก็จะได้แป้งแพนเค้กที่แสนอร่อย, Beerenberg Australian Breakfast Marmalade Jam แยมส้มมาร์มาเลดรสหวาน กลมกล่อมสดชื่นจากส้มเนเวลจากรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, Avofresh Fresh Classic Guacamole อะโวคาโดพร้อมทานที่เข้ากันดีกับขนมปังหรือแซนด์วิชจากรัฐควีนส์แลนด์, Woolworths Mozzarella Cheddar and Pecorino ชีสผสมสามชนิดที่ช่วยเติมความกลมกล่อมให้ทุกจานจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ พร้อมเพิ่มความสดชื่นด้วย AUS Green Seedless Grape องุ่นเขียวไร้เมล็ดที่สด กรอบ หวานฉ่ำ จากรัฐวิกตอเรีย ทำให้โต๊ะบรันช์เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพูดคุยและแบ่งปันในแบบออสซี่
The Clean Eating Table – กินดี อยู่ดี แบบออสซี่ กับมื้ออาหารที่ใส่ใจวัตถุดิบสดใหม่ เติมสมดุลสุขภาพในทุกวัน ไลฟ์สไตล์ของชาวออสเตรเลียที่ให้ความสำคัญกับการกินอย่างมีคุณภาพ ผ่านวัตถุดิบที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น Lowan Quick Oats ข้าวโอ๊ตโฮลเกรนคุณภาพพรีเมียมสำหรับมื้อเช้าที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพจากรัฐวิกตอเรีย เสิร์ฟคู่กับ Vittoria Arabica Coffee Espresso Ground กาแฟเอสเปรสโซจากเมล็ดอาราบิก้า 100% ที่เติมเต็มความสดชื่นให้วันใหม่จากรัฐนิวเซาท์เวลส์, Australian Mesclun Salad ผักสลัดหลากชนิดเนื้อสัมผัสบางเบาจากรัฐวิกตอเรีย, Tasmanian Salmon ปลาแซลมอนจากแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดและคุณภาพระดับโลกจากรัฐแทสมาเนีย สามารถรับประทานแบบซาชิมิหรือปรุงเป็นเมนูได้หลากหลาย และ Carrots Snackable แครอทจิ๋วเนื้อแน่น กรอบ หยิบทานง่าย จากรัฐแทสมาเนีย ช่วยเติมเต็มมื้ออาหารที่เบา สดชื่น และครบคุณค่าทางโภชนาการในแบบออสซี่
The Weekend Picnic Table – ความสุขที่แชร์ได้ทั้งโต๊ะ กับช่วงเวลาสบายๆ ที่รวมรสชาติ ความสนุก และมิตรภาพไว้ในมื้อเดียว วัฒนธรรมการใช้เวลาวันหยุดของชาวออสเตรเลีย โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเมนูที่ทานได้ง่ายและสามารถหยิบแบ่งกันได้ ไม่ว่าจะเป็น Ridiculously Delicious Peanut Butter Bar บาร์ถั่วคุณภาพที่อัดแน่นด้วยพลังงาน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับเป็นของว่างระหว่างวัน และ The Natural Confectionery Party Mix Lollies เยลลี่แสนอร่อยคู่ใจชาวออสซี่มายาวนาน จากรัฐวิกตอเรีย จัดเต็มความอร่อยเน้นๆ โดยไม่ใส่สีและสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์เหมาะสำหรับแบ่งปันความสุขกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในวันสบาย ๆ พร้อมเสริมทัพด้วยไอเทมฮิตอย่าง Grandpawpaw Ointment บาล์มสารพัดประโยชน์ มีส่วนผสมของน้ำผึ้งมานูก้า20+ และน้ำมันเมล็ดทานตะวัน เหมาะสำหรับทุกเจเนอเรชัน จากรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวที่ขาดน้ำ ฟื้นคืนความสบายให้ผิวอีกครั้ง เหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ในทุกวัน
พิเศษสำหรับช่วงเทศกาลนี้! พบกับประสบการณ์ด้านอาหารที่รังสรรค์โดย เชฟณัฐ ดร. ณัฐศศิ หนูอินทร์ หรือ “Lady Butcher” เชฟสายเนื้อชื่อดัง ที่นำวัตถุดิบพรีเมียมจากออสเตรเลียมาครีเอทเป็นเมนูพิเศษ Lamb Massaman พร้อมเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองกันที่ TOPS EATERY สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, ชิดลม, ลาดพร้าว, พัทยา และปอร์โต เดอ ภูเก็ต เพื่อสัมผัสความอร่อยสไตล์ออสซี่ พร้อมจุดประกายรสชาติใหม่ ๆ จากเนื้อแกะ และ เนื้อวัว ออสซี่ให้ชาวไทยทุกคน
ร่วมออกเดินทางสู่โลกของรสชาติสไตล์ออสซี่ ในงาน 'Discover Australia: Six States of Excellence' ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ และท็อปส์ ออนไลน์