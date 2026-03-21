ชาวนราธิวาสร่วมละหมาดริมเขื่อนท่าพระยาสาย รับฟังคุตบะห์รณรงค์สร้างสังคมดีเริ่มจากสถาบันครอบครัว

นราธิวาส - ชาวไทยมุสลิมเมืองนราฯ กว่าพันคนร่วมละหมาดอีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1447 ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นริมเขื่อนท่าพระยาสาย รับฟังคุตบะห์ “Family Reset” รณรงค์สร้างสังคมดีเริ่มจากสถาบันครอบครัว ขณะที่ ครม.เคาะ 23 มี.ค. นี้ เป็นวันหยุดชดเชย 5 จังหวัดชายแดนใต้
วันนี้ (21 มี.ค.) เวลา 07.30 น. บรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลอีดิ้ลฟิตรี หรือ “วันรายอปอซอ” ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ลานนกเงือก ริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมืองนราธิวาส มีชาวไทยมุสลิมทั้งในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คน พร้อมใจกันสวมชุดมลายูสีสันสวยงาม เดินทางมาเป็นครอบครัวเพื่อร่วมพิธีละหมาดอีด
ในการนี้ อิหม่ามอีมามุดดีน หะยีเจ๊ะมิง เป็นผู้นำละหมาด และได้รับฟังการอ่านคุตบะห์ (บทธรรมเทศนา) โดยอุสตาซมุสลิม บือราเฮง ในหัวข้อ “Family Reset ชีวิตดี สังคมดี เริ่มที่ครอบครัว” ซึ่งเน้นย้ำถึงการใช้โอกาสหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอนในการปรับปรุงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการสร้างสังคมที่มีสันติสุข
ด้านนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้ร่วมพบปะและกล่าวอวยพรแก่พี่น้องมุสลิม โดยระบุว่า วันอีดิ้ลฟิตรีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการน้อมรับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า และเป็นโอกาสของการแสดงออกถึงความเสียสละ การแบ่งปันซะกาตแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงการขออภัย (ขอมาอัฟ) ต่อกันเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน
"ขอให้ความสันติสุขและความสามัคคีจงประสบแก่ทุกคน และขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป" นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าว
สำหรับวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีปีนี้ ตรงกับปีฮิจเราะห์ศักราช 1447 เป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งนอกจากพิธีละหมาดในช่วงเช้าแล้ว ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงวันสำคัญนี้ในการเยี่ยมเยียนหลุมศพบรรพบุรุษ และเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกัน
นอกจากนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรีเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา และสตูล) โดยในปี 2569 นี้ ได้มีการประกาศให้ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการชดเชย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาประกอบศาสนกิจและอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่