ชาวมุสลิมปัตตานีฉลองฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีคึกคักสลามขออภัยกันอบอุ่นกันทั่ว

ปัตตานี - ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ต่างเฉลิมฉลองฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีหลังสิ้นสุดการถือศีลอดตลอด 1 เดือนอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า ร่วมกันทำความสะอาดหลุมฝังศพ ร่วมประกอบพิธีละหมาดฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
วันนี้ (21 มี.ค.) ภายหลังสำนักงานจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีหลังสิ้นสุดการถือศีลอดตลอด 1 เดือน บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า
เมื่อเวลา 06.00 น. ชาวไทยมุสลิมจำนวนมากต่างพาบุตรหลานเดินทางไปยังกุโบร์โต๊ะอาเยาะห์ สุสานเก่าแก่และขนาดใหญ่ใน ต.บังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อร่วมกันทำความสะอาดหลุมฝังศพ เก็บกวาดเศษใบไม้และวัชพืช พร้อมอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ต่อมาเวลา 07.00 น. ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มีประชาชนจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 3,000 คน สวมใส่เสื้อผ้าใหม่อย่างสวยงาม ทั้งชาย หญิง และเด็ก เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีอย่างพร้อมเพรียง ภายหลังเสร็จสิ้นการละหมาด ประชาชนร่วมรับฟังคุตบะห์ หรือการบรรยายธรรมจากผู้นำศาสนา พร้อมทั้งขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ ก่อนจะจับมือสลาม เพื่อขออภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ รวมถึงมีการบริจาคทานให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมพิธี และถ่ายรูปร่วมกับครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น
จากนั้น ชาวไทยมุสลิมต่างเดินทางกลับบ้าน เพื่อพบปะครอบครัว จับมือสลาม หอมแก้ม และขออภัยต่อกัน ก่อนร่วมรับประทานอาหารและเฉลิมฉลองอย่างอบอุ่นและมีความสุขในวันสำคัญทางศาสนา