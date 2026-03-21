คนร้ายเหิม! ยิงตำรวจยะลาคาบ้านพักต่อหน้าครอบครัวก่อนวันฮารีรายอ เสียชีวิตที่ รพ.

ยะลา – คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสหน้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำเย็น ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา ท่ามกลางบรรยากาศก่อนเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอเพียง 1 วัน ก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา คาดฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่แสดงศักยภาพของกลุ่ม
วานนี้ (20 มี.ค.) ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 21.09 น. ว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ดังกล่าว หลังรับแจ้ง นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอเมืองยะลา และ พ.ต.อ.โฆษิต เบญจกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานหน่วยกู้ชีพในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือ ก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอย่างเร่งด่วน
ผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ ส.ต.ท.อิมรอม สะมอรี อายุ 28 ปี ผบ.หมู่ (ป.) ชุดสืบสวน สังกัด สภ.ตาเซะ อำเภอเมืองยะลา คนร้ายยิงเข้าที่ศีรษะ 1 นัด อาการสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แม้แพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิมรอมนั่งรับประทานอาหารละศีลอดร่วมกับครอบครัว เพื่อเตรียมต้อนรับวันฮารีรายอในวันรุ่งขึ้น ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จ ได้ออกมาหน้าบ้านเพื่อจัดเตรียมสถานที่ภายในครอบครัว และนั่งพักอยู่บนรถจักรยานยนต์ ก่อนจะถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงจากมุมมึดฝั่งตรงข้ามของถนน กระสุนถูกศีรษะอย่างจังจนล้มลงจมกองเลือด
ภายหลังเกิดเหตุ พี่ชายของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ภายในบ้าน และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกัน ได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว จังหวะนั้นเอง คนร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นภายในบ้านพบรอยกระสุนบริเวณประตูเหล็กม้วนที่คนในบ้านจัดซุ้มเพื่อเตรียมฉลองในวันรุ่งขึ้น และพบหัวกระสุนขนาด 5.56 จำนวน 1 นัดตกอยู่หลังประตูดังกล่าว จึงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10 เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสันนิษฐานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพในการก่อเหตุในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน และก่อนเข้าสู่เทศกาลฮารีรายออีดิลฟิตรี
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด และอยู่ระหว่างเร่งติดตามเบาะแสของคนร้าย เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนต่อไป