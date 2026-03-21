ชุดเฉพาะกิจผู้ว่าชุมพร รวบ "เจ๊เมียะ" เอเย่นต์เมียนมารายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่าหมื่นเม็ด

ชุมพร - ชุดเฉพาะผู้ว่าฯชุมพร จับเครือข่ายยานรก ขยายผลกวาดล้างจับ "นางเมียะ" แรงงานเมียนมาแฝงตัวทำงานแพปลา เบื้องหลังเป็นเอเย่นต์รายใหญ่คุมชุมพรโซนบน สั่งกี่หมื่นเม็ดจัดให้ได้ตลอด พร้อมของกลางเกือบ 1.1 หมื่นเม็ด สารภาพหมดเปลือกส่งขายแรงงานข้ามชาติ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ แสงหอย ปลัดจังหวัดชุมพร ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญ ได้ตัวผู้ต้องหาคือ นางเมียะ หรือ MRS. MYINT สัญชาติเมียนมา อายุ 49 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 10,988 เม็ด
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร (ชุดเฉพาะกิจโชคชัย) ได้เข้มงวดกวาดล้างผู้เสพและรายย่อยในพื้นที่ จนกระทั่งขยายผลทราบว่า นางเมียะ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในพื้นที่ ต.ปากน้ำ มีพฤติการณ์เป็นเอเย่นต์รายใหญ่ คอยส่งยาให้กับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่โซนบนของจังหวัด ได้แก่ อ.เมือง, อ.ท่าแซะ และ อ.ปะทิว โดยจุดเด่นคือมีสต็อกของแน่น สามารถจัดหามาส่งได้ตามสั่งไม่ว่าจำนวนมากหรือน้อย
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนให้สายลับติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน 10,000 เม็ด ในราคา 130,000 บาท โดยมีการนัดหมายกันครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม ที่วัดแห่งหนึ่งใน อ.ท่าแซะ แต่ผู้ต้องหาเลื่อนนัดเนื่องจากไม่สะดวกเดินทาง เจ้าหน้าที่กลัวจะไหวตัวจึงไม่ได้ให้สายลับโทรเร่งเร้า
จนกระทั่งรุ่งเช้าวันที่ 20 มีนาคม นางเมียะได้โทรศัพท์นัดหมายใหม่ให้ไปรับของที่ วัดปากน้ำชุมพร หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังดักซุ่มรอบบริเวณ จนพบตัวนางเมียะนั่งรออยู่ที่ศาลาหลังวัด พร้อมกระเป๋าสะพายข้างตัว ชุดจับกุมจึงบุกเข้าชาร์จทันที ตรวจค้นภายในกระเป๋าพบยาบ้า 1 มัด (10,000 เม็ด) และเศษอีก 100 เม็ด จึงคุมตัวไปขยายผลตรวจค้นบ้านเช่าใน ต.ปากน้ำ พบยาบ้าซุกซ่อนเพิ่มเติมอีก 888 เม็ด รวมของกลางทั้งสิ้น 10,988 เม็ด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยกระทำเพื่อการค้า และพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต" ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การกวาดล้างยาเสพติดพบว่าผู้เสพ ผู้ค้าเป็นชาวเมียนมา มีมากขึ้น จะด้วยเพราะต้องการหาเงินเลี้ยงชีพและส่งกลับประเทศหรือไม่ แต่ไม่ควรมาหากินแบบนี้ ควรทำมาหากินอย่างสุจริตดีกว่า เพราะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง ก็ถือว่าดีมากแล้ว แต่มาทำแบบนี้ หมดอนาคตไปโดยปริยาย.