ทวี บินด่วนให้กำลังใจ สส.กมลศักดิ์ คนร้ายมีอาวุธเส้นทางผ่านด่านต้องมีขบวนการช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 20 มี.ค.69 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หน.พรรคประชาชาติ ได้เดินทางมาเยี่ยมนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.บาเจาะ พร้อมถือโอกาสพูดคุยกับ พล.ต.ท.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักการเมือง รวมถึงการแกะรอยหากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุและเกี่ยวข้องมาลงโทษ เนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ประชาชนให้ความสนใจ
ต่อมาเมื่อพบปะพูดคุยแล้วเสร็จ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หน.พรรคประชาชาติ กล่าวว่า เป็นเหตุการณ์ที่เราถือว่าอุกฉกรรจ์มาก ซึ่งท่านกมลศักดิ์กลับจากโหวตนายกฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเพิ่งผ่านการเลือกตั้ง ซึ่ง สส.กมลศักดิ์ ท่านเป็นคนได้คะแนนสูงสุดในนราธิวาส มีคนบาดเจ็บจะมาติดตามการช่วยเหลือรักษา และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่หาสาเหตุให้ได้ ฝากตำรวจอย่าใช้ความรู้สึกอยากจะให้ใช้วิทยาศาสตร์ ลักษณะการกระทำผิดเช่นนี้ถ้าประสบการณ์ส่วนตัว มันเกิดขึ้นตอนดึกเหมือนเขาทราบว่าจะกลับเข้าบ้าน เส้นทางทั้งหมดมันจะมีด่านถ้าคนร้ายเขามีอาวุธ ก็จะไม่กล้าขับผ่านด่านต่างๆ ฉะนั้นต้องมีขบวนการที่สำคัญเราอยากขอให้ดูความจริงให้ได้ ในฐานะกมลศักดิ์ผู้บาดเจ็บเป็นสมาชิกด้วยจะเข้ามาดูแล้ว
ต่อข้อซักถามถึงสาเหตุมาจากเรื่องการเมืองหรือไม่นั้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแข่งขันรุนแรงในพื้นที่ จ.นราธิวาส มันมีสัญญาณอะไรขัดแย้ง พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า นายกมลศักดิ์เป็นคนของประชาชน เพราะบทบาทของพรรคประชาชาติในการหาเสียง เราไปทุกแห่งกับชาวบ้านเวลาช่วงหาเสียง 1 เดือน ส่วนใหญ่เสร็จเที่ยงคืน 3 ทุ่มแต่ละแห่งไม่มีรถนำ เราประเมินตรงนั้นอาจจะคิดว่าไม่มีเหตุการณ์จากชาวบ้าน ถ้าจะจ้องทำร้ายเอาช่วงหาเสียงดีกว่า จะวิ่งรอกตลอดเวลาการหาเสียงจะกำหนดเส้นทางกำหนดจุดหมาย เป็นการเดินทางให้ประชาชนรู้ ดังนั้นการประเมินตรงนี้ก็ต้องประเมินสาเหตุอื่นด้วย แต่อย่างไรก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน