“จอร์แดน ไรท์’ ดาราเรียลิตี้ดังจากอังกฤษ ตกคูน้ำกำลังสร้างที่ภูเก็ตเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เพื่อนดาราร่วมอาลัย “จอร์แดน ไรท์’ ดาราเรียลิตี้ดังอังกฤษ เสียชีวิตในคูน้ำที่กำลังก่อสร้าง ในซอยบางเทา 2 ภูเก็ต ตร.คาดพลัดตกคูลึกกลางดึก แล้วขึ้นไม่ได้
จากกรณีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล ได้รับแจ้งพบร่าง ชายต่างชาติ นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำ บริเวณซอยบางเทา 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทราบชื่อภายหลังคือ นายจอร์แดน ไรท์ (Mr.Jordan Wright) อายุ 32 ปี สัญชาติบริติช หลังเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน แพทย์นิติเวช และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพ เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบคีย์การ์ดห้องพักของโรงแรม แห่งหนึ่งใน ซอยเชิงทะเล 14 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ล่าสุดวันที่ 20 มีนาคม 2569 จากการตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่า นายจอร์แดน ไรท์ ผู้เสียชีวิตเป็นดาราที่เคยปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้ชื่อดังดิ โอนลี เวย์ อิส เอสเซ็ก (The Only Way Is Essex) (TOWIE) ของสหราชอาณาจักร เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR 828 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 19.15 น. และมีกำหนดเดินทางกลับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า ผู้เสียชีวิตเข้าพักภายในโรงแรมเพียงลำพัง โดยมีพฤติกรรมเดินวนไปมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะวิ่งออกจากโรงแรมในเวลาประมาณ 23.25 น. วันที่ 12 มีนาคม 2569 และมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนจะวิ่งลงไปในคลองระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 1.6 เมตร
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชิงทะเล ทราบว่า คลองระบายน้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ 1.6 เมตร แต่หากวัดจากระดับพื้นดินลงไปถึงก้นคลองมีความลึกประมาณ 2 เมตร ทำให้การปีนขึ้นมาทำได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ประกอบกับขณะนั้นผู้เสียชีวิตอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง จึงคาดว่าไม่สามารถพาตัวเองขึ้นจากคลองได้ ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงผลการตรวจทางนิติเวชอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป.