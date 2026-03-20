หนุ่มพัทลุงคลั่งบีบคอแม่ก่อนหนีขึ้นหลังคา ตร.และญาติเจราจากว่า 2 ชม. จึงควบคุมตัวได้

พัทลุง – หนุ่มพัทลุงอายุ 42 ปีคลั่งบีบคอแม่เหตุไม่มีเงินให้ไปซื้อยามาเสพ ก่อนจะปีนขึ้นหลังคาหลบหนี ตำรวจและญาติต้องเจราจาใช้เวลากว่า 2 ชม. จึงลงมาและควบคุมตัวได้สำเร็จ
วันนี้ (20 มี.ค.) พ.ต.ท.วาริน เมืองสง รองผกก.สภ.ศรีนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนายอภิรัตน์ จันทร์สีหราช ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สอ. เข้าระงับเหตุชายคลุ้มคลั่งบีบคอมารดา ก่อนปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคา เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยในที่เกิดเหตุพบ นายศราวุธ เจนรัตน์ อายุ 42 ปี ลูกชายเจ้าของบ้านถอดเสื้อนุ่งกางแกงตัวเดียวนั่งอยู่บนหลังคา ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งญาติได้ช่วยกันเจรจาให้ลงมาจากหลังคา โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง นายศราวุธ จึงยอมลงมาจากหลังคา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวส่งบำบัดรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ ต่อไป
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้ นายศราวุธ มีอาการป่วยทางจิตเนื่องจากใช้สารเสพติด ได้ขอเงินจากแม่เพื่อนำไปซื้อยาเสพติด แต่แม่ไม่มีให้จึงใช้มือแบบคอแม่จนเกือบหมดสติ แล้วหลบหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
นายภัทรพงษ์ เกื้อดำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บ้านนา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2568 ถึงปัจจุบัน นายศราวุธ ถูกควบคุมตัวรักษาแล้ว 6 ครั้ง ที่ รพ.ศรีนครินทร์ หนีออกมา 2 ครั้ง และส่ง รพ.จิตเวชสงขลา 3 ครั้ง แต่ก็ไม่หายกลับมาอาละวาดอีก ขณะที่ญาติรอให้เตียง รพ.จิตเวช ว่างใน 2 วันที่จะถึงเพื่อนำตัวรักษา แต่ นายศราวุธ เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาก่อเหตุเสียก่อน