“กมลศักดิ์” ยันไม่มีศัตรู! ผู้การนราธิวาสนำทีมตรวจที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนเอ็ม 16 รวม 27 นัด

นราธิวาส - ผู้การนราธิวาสนำเจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายบุกยิง ส.ส.กมลศักดิ์ พบปลอกกระสุนเอ็ม 16 รวม 27 นัด ด้าน “กมลศักดิ์” เผยไม่มีศัตรู ไม่เคยคิดระวัง
วันนี้ (20 มี.ค.) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ขณะนั่งรถยนต์กลับจากสนามบินหาดใหญ่มาถึงหน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายนั้น
จากการตรวจที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนเอ็ม 16 ตกอยู่บนถนน ตั้งแต่ก่อนถึงหน้าบ้านพัก 300 เมตร รวมทั้งสิ้น 27 ปลอก และจากลักษณะของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย คนร้ายน่าจะอาศัยนั่งอยู่ภายในที่นั่งห้องของผู้โดยสาร ทำให้วิถีกระสุนปืนที่ยิงอยู่ในระดับกระจกรถ ไม่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของผู้โดยสารทั้ง 3 คน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ด้านนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เปิดเผยว่า ตนใช้ชีวิตปกติ ไม่คิดว่าจะมีศัตรู ไปไหนมาไหน ก็ไปกับ 2-3 คนนี้ ไม่ได้คิดระแวดระวังอะไร ไม่คิดว่าเราทำงานตรงนี้จะมีศัตรูหรือขัดแย้งบาดหมางถึงขั้นเอาชีวิต ต้องให้เจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุว่าเพราะอะไร คงอีกระยะหนึ่งคงจะทราบ
ด้าน พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส กล่าวว่า ในทางคดี อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน ขนาด 5.56 ม.ม.อยู่ในระหว่างส่งตรวจพิสูจน์หาความเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆ หรือไม่ ส่วนสาเหตุยังไม่ปักใจว่ามาจากเรื่องอะไร รอรวบรวมพยานหลักฐาน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ รวมทั้งนายอารีเพ็ญ อุตรสินธ์ อดีตที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร์ รวมไปถึงชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนายกมลศักดิ์ โดยตลอดช่วงเช้าที่บ้านพักเต็มไปด้วยประชาชน ที่ได้ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่กังวลถึงความปลอดภัยหลังจากนี้กำชับให้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น