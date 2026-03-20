ตรังยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันทำประชาชนเดือดร้อนหนัก

ตรัง - ทุกอำเภอของ จ.ตรัง ยังคงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างมาก เพราะไม่มีน้ำมันเติมรถไปทำงานหรือค้าขาย
วันนี้ (20 มี.ค.) ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ เนื่องจากคลังน้ำมันของบริษัทขายน้ำมันให้ปั๊มในจำนวนจำกัด ไม่ได้ตามออเดอร์ที่ปั๊มสั่ง ทำน้ำมันขาดเป็นช่วง ๆ บางแห่งขาดแคลนถึง 2 วัน หากช่วงไหนน้ำมันมาถึง ประชาชนจะนำรถเข้าคิวเติม ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. น้ำมันก็หมดอีก แม้จะจำกัดการขายจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
พนักงานปั๊ม ปตท.สาขาควนปริง อ.เมืองตรัง เปิดเผยว่า วันนี้มีคนขับรถขนส่งขนาดเล็กพยายามใช้ตัวเองเขย่าถังรถ เพราะต้องการเติมน้ำมันให้ครบตามจำนวนที่จะได้ 1,000 บาท เพราะต้องไปส่งของไกล ซึ่งรถแต่ละขนาดจะเติมน้ำมันได้ไม่เท่ากัน เช่น รถขนส่งขนาดเล็ก จะได้คันละไม่เกิน 1,000 บาท รถขนส่งขนาดใหญ่ จะได้คันละไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนรถยนต์เก๋ง และรถกระบะ จะได้คันละไม่เกิน 500 บาท
เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันอื่น ๆ ในตัวเมืองตรัง และต่างอำเภอ พบว่า ทุกปั๊มมีน้ำมันไม่เพียงพอ เมื่อน้ำมันมาถึงประชาชนจะแห่เข้าคิวรอเติมจนแน่นปั๊ม ส่วนปั๊มไหนที่น้ำมันยังขาดแคลนก็จะเงียบเหงา โดยเฉพาะในหลายอำเภอรอบนอกจะพบว่าน้ำมันดีเซลขาดแคลนหนัก หรือบางแห่งขาดแคลนถึง 2 วัน ทำผู้ใช้รถกระบะและรถขนส่ง รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างเดือดร้อนหนัก เพราะไม่มีน้ำมันเติมรถไปทำงานหรือไปค้าขาย
ขณะที่ นายธวัชชัย ตุลยนิษก์ พ่อค้าชาวจังหวัดพัทลุง ที่นำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่เป็ดจากเป็ดไล่ทุ่ง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ขับข้ามภูเขาจากจังหวัดพัทลุง มาจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังทุกวัน บอกว่า ที่ผ่านมาจะเติมน้ำมันดีเซลทุกวันๆ ละ 400 บาท เพื่อขับข้ามภูเขาระยะทางไปกลับกว่า 120 กม. ตอนนี้น้ำมันแพงขึ้นก็ต้องทำใจ แต่ก็ยังจะขับรถขนสินค้ามาขายเช่นเดิม และคงไม่ปรับราคาขาย โดยไข่เป็ด 10 ฟอง ยังขายราคา 55 บาท และข้าวสังข์หยดพัทลุง ยังขายราคา กก.ละ 50 บาท แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น
“เห็นด้วยหากรัฐจะพยุงราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกินลิตรละ 33 บาท เพราะหากราคาพุ่งสูงกว่านั้น พวกตนและผู้ใช้น้ำมันดีเซลทุกคนคงลำบาก ข้าวของก็คงราคาแพงขึ้นทุกชนิด ส่วนตัวหากน้ำมันดีเซลปรับขึ้นถึงลิตรละ 40 บาท ก็คงต้องปรับตัว ด้วยการขับรถขนสินค้าจะมาขายแบบวันเว้นวัน โดยจะไม่ขับมาขายทุกวันอย่างที่เป็นอยู่” นายธวัชชัย กล่าว