ชายป่วยจิตถือมีดบุกโรงเรียนที่พัทลุง ครูนักเรียนตกใจแจ้งตำรวจคุมตัวได้ทันควัน

พัทลุง - ตำรวจพัทลุงเข้าคุมตัวชายป่วยทางจิตจากการเสพยาบ้าถือมีดขับรถบุกโรงเรียนวัดปากสระ อ.เมือง จ.พัทลุง ได้ทันควันก่อนเกิดเหตุร้าย พบประวัติเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาไม่นาน
วันนี้ (20 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ชัยบุรี อ.เมือง ว่ามีชายต้องสงสัยถือมีดขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนวัดปากสระ 2 รอบ ก่อนลงจากรถแล้วเดินไปยังห้องน้ำอันจะเป็นอันตรายกับเด็ก หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พบ นายเสกศักดิ์ เพชรชู หรือเจ อายุ 44 ปี กำลังเดินถือมีด ก่อนเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปใกล้ ทำให้ นายเสกศักดิ์ ได้วิ่งหนีออกไปตามทุ่งนาริมโรงเรียน ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังติดตามควบคุมตัวไว้ได้ แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตจากการเสพยาบ้า
จากการสอบถามครูโรงเรียนวัดปากสระ ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายเสกศักดิ์ ได้ขับรถวน 2 รอบแล้วเดินลงมาท่าทางมีพิรุธ ก่อนให้นักเรียนทั้งหมด 29 คน มารวมอยู่กันในห้องเดียวแล้วปิดประตูหนาแน่น ก่อนประสานผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวดังกล่าว
ด้าน นายอภิเดช พงศ์จันทรเสถียร อายุ 55 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง กล่าวว่าในเบื้องต้นแม้ผู้ก่อเหตุจะไม่ได้ทำร้ายใครแต่ก็ทำให้ทุกคนตกใจกลัว และเกรงว่าจะทำอันตรายกับเด็กและคุณครูได้ จึงแจ้งตำรวจเข้าควบคุมตัวดังกล่าว พบประวัติเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาไม่นาน