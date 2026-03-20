พลังงานสงขลาเคลียร์ดราม่าบางจากโควตาเต็มอ้างสื่อสารคลาดเคลื่อนพร้อมเปิดหัวจ่าย 23 มี.ค.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ สงขลานำทีมพลังงานจังหวัดแก้ปัญหาบางจากอ้างครบโควต้าเดือนมีนาคมไม่จ่ายน้ำมันให้ปั๊ม 4 สาขาใน จ.สงขลา ทำเดือดร้อนหนัก พลังงานจังหวัดแจงการสื่อสารคลาดเคลื่อน คาด 23 มีนาคมนี้เปิดขายได้แน่นอน
วันนี้ (20 มี.ค.) นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดสงขลา เข้าพบผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันบางจาก ซึ่งสาขา 4 แห่งใน จ.สงขลา ทั้งในอำเภอหาดใหญ่ 2 สาขา อ.นาหม่อม 1 สาขา และ อ.สะเดา 1 สาขา ซึ่งวานนี้ (19 มี.ค.) ได้ให้ข้อมูลความเดือนร้อนว่า บริษัทบางจากแจ้งว่าจะส่งน้ำมันให้วันที่ 17 มีนาคมเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากใช้โควต้าเดือนมีนาคมครบแล้ว และจะจัดส่งให้ใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน ทั้งที่ไม่มีการแจ้งในสัญญาหรือแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมาก ซึ่งนายจักรพันธ์ได้พูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาและทำความเข้าใจกับเจ้าของปั๊มน้ำมัน
นายจิรวัตร์ชี้แจงว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาบริหารจัดการพลังงานน้ำมันในจังหวัดสงขลา โดยมีพลังงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ
ด้านนายจักรพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่า จากการพูดคุยกับเจ้าของปั๊มน้ำมันพบว่า ปัญหาเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน ซึ่งตนได้รับเรื่องไปประสานกับเซลล์ของบริษัทน้ำมันบางจาก หลังจากนี้ เซลล์จะจัดสรรน้ำมันให้ปั๊มบางจากทั้ง 4 สาขาในส่วนที่คลาดเคลื่อนเพิ่มเติม และจากการตรวจสอบพบว่า ในช่วง 22.00 น. วันนี้ (20 มี.ค.) เรือน้ำมันจะเข้าเทียบท่า จากนั้นก็จะจัดสรรน้ำมันให้ปั๊มบางจากในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ทุกๆ ปั๊ม และคาดว่าภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ก็จะเปิดให้บริการลูกค้าได้
พลังงานจังหวัดสงขลากล่าวว่า ส่วนสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยืนยันว่า ในคลังน้ำมันที่อำเภอสิงหนครยังมีน้ำมันในสต๊อกและยืนยันเหมือนที่นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวว่า ในชีวิตปกติประจำวันมีการใช้น้ำมันดีเซล 67 ล้านลิตร แต่ในช่วงนี้ขยับขึ้นเป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน จึงเกิดช่องว่าง ทำให้บางพื้นที่ น้ำมันดีเซลขาดแคลน และรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหา โดยการเติมน้ำมันเข้าในระบบ เพื่อเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้ง และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในปั๊มทั่วไปยังมีน้ำมันให้เติมได้ แต่อาจจะเติมได้เป็นช่วงเวลา ก็ต้องสอบถามจากแต่ละปั๊ม แต่คาดว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ สถานการณ์จะดีขึ้น
ด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันบางจาก 4 สาขาในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ขอบคุณนายจิรวัตร์และนายจักรพันธ์ ที่ลงพื้นที่มาช่วยคลี่คลายปัญหา ก่อนจะบอกว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประสานงานที่แก้ไขปัญหาให้ จึงอยากให้ลูกค้าทุกคนช่วยกันใช้น้ำมันอย่างประหยัด และวันที่ 23 มีนาคมนี้ ก็ต้องรอดูอีกครั้งว่า จะเปิดขายน้ำมันให้ลูกค้าได้ตามปกติหรือไม่ เพราะพลังงานจังหวัดสงขลาจะประสานงานกับคลังน้ำมันอีกครั้ง ทั้งนี้นี้ยืนยันว่า ปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ไม่มีการกักตุนน้ำมัน เพราะขณะนี้หากเข้าไปในแต่ละปั๊ม จะไม่มีน้ำมันบางชนิดเหลืออยู่
ส่วนปั๊มของตนอีก 1 สาขา ที่อำเภอสะเดา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรและรถบรรทุกขนส่ง มีผู้รับเหมารับซื้อไม้ยางพารา และเครื่องจักรก็ต้องใช้น้ำมันดีเซล จึงเป็นห่วงว่าจะมีเพียงให้ลูกค้าได้หรือไม่ พร้อมกับบริหารจัดการให้ลูกค้าบางรายที่เติมใส่แกลลอนก็จะขายให้เฉพาะเกษตรกรที่มีความจำเป็นเท่านั้น ไม่ขายให้พ่อค้าคนกลางหรือคนที่กักตุนน้ำมัน