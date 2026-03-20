เปิดฝาถังจับพิรุธ! สตูลระดมเจ้าหน้าที่ลุยตรวจปั๊มน้ำมันหลังชาวบ้านร้องกักตุน-ปิดเงียบ

สตูล – พลังงานจังหวัดสตูล ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดสตูล ระดมเจ้าหน้าที่ลุยตรวจปั๊มน้ำมัน หลังชาวบ้านร้องเรียนมีการกักตุนและปิดให้บริการ พบไม่มีการกักตุนแต่น้ำมันที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น เตรียมหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป
วันนี้ (20 มี.ค.) สถานการณ์ความตึงเครียดด้านพลังงานในพื้นที่ จ.สตูล หลังประชาชนได้ร้องเรียนว่ามีสถานีบริการน้ำมันบางแห่งปิดให้บริการ และมีพฤติการณ์สงสัยว่าอาจมีการกักตุนน้ำมันท่ามกลางภาวะขาดแคลน ล่าสุด นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยมอบหมายให้ นายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดสตูล ผนึกกำลังร่วมกับ นางสายช่อ อังศุภนิช พาณิชย์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอควนกาหลง นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในเขตเทศบาลตำบลควนกาหลงอย่างละเอียด โดยมีการสั่งเปิดถังพักน้ำมันทุกจุดเพื่อเช็กปริมาณสำรองให้ตรงกับบัญชีรับ-จ่าย
นายจิรพงค์ ใจคะจัด พลังงานจังหวัดสตูล เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบว่า จากการลงพื้นที่เช็กปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันทุกถัง พบว่าปริมาณน้ำมันมีอยู่อย่างจำกัดจริง บางถังเหลือเพียง 2,000 - 5,000 ลิตร ซึ่งทางผู้ประกอบการระบุว่าจำเป็นต้องสำรองไว้สำหรับภารกิจฉุกเฉิน ทั้งรถพยาบาล รถกู้ภัย และรถที่ใช้ในภารกิจของทางเทศบาลตำบลควนกาหลงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน
ทั้งนี้ พลังงานจังหวัดยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในสภาวะน้ำมันมาปุ๊บหมดปั๊บ ปริมาณน้ำมันที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและบริหารจัดการการใช้น้ำมันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสถานการณ์ในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูง
สำหรับการตรวจสอบด้านราคาพบว่าปั๊มน้ำมันที่มีแบรนด์มาตรฐานยังคงจำหน่ายตามราคาที่รัฐตรึงไว้ แต่ในส่วนของปั๊มอิสระกำลังประสบปัญหาต้นทุนที่รับมาสูงกว่าปกติ ทำให้ต้องจำหน่ายในราคาสูงตามกลไกตลาด ซึ่งทางพลังงานจังหวัดเตรียมรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาของน้ำมันเหล่านี้เสนอต่อกระทรวงพลังงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า สถานการณ์น้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ขณะนี้มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน โดยดีเซลดีดตัวขึ้นไปกว่าลิตรละ 30 บาท ทำให้ลดแรงจูงใจในการลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนตามแนวชายแดน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนในช่วงวิกฤตนี้