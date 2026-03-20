เผาไม่เหลือ! คนร้ายลอบวางระเบิดเผามินิบิ๊กซีสาขาทุ่งยางแดงวอดทั้งหลัง

ปัตตานี – คนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านนัดฆอมิส ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ทำให้อาคารและสินค้าเสียหายทั้งหมด คาดแอบเอาระเบิดตั้งดวลาเข้ามาวางไว้ในช่วงเปิดบริการ
วันนี้ (20 มี.ค.) ร.ต.ท.สุรเดช เป็งสีเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งยางแดง ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี สาขาทุ่งยางแดง ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านนัดฆอมิส ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและเพลิงไหม้
ภายหลังเกิดเหตุ ได้ประสานรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมงจนสามารถระงับเพลิงไว้ได้ หลังเพลิงสงบพบว่าอาคารและสินค้าทั้งหมดภายในร้านถูกเผาเสียหายทั้งหลัง โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
จากการสอบสวนทราบว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุร้านได้ปิดให้บริการเชื่อว่าคนร้ายน่าจะลักลอบเข้ามาช่วงที่ร้านเปิดปกติ ก่อนจะแอบนำระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็กและน้ำมันเบนซินมาซุกไว้ในสินค้าที่เป็นเชื้อไฟเมื่อเกิดระเบิดขึ้น และได้ตั้งเวลาระเบิดไว้ช่วงเวลา 03.00 น. ซึ่งเป้นช่วงที่พนักงานปิดร้าน จนกระทั่งถึงเวลาชนวนระเบิดจึงได้ทำงานและเกิดระเบิดขึ้นดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายก่อเหตุในลักษณะเดียวกันที่เคยก่อเหตุหลายครั้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยพยายามมุ่งทำลายทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน หวังสร้างความหวาดกลัวและบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล. ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้วิทยุสั่งการด่วนไปยังทุกพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มเป็นกรณีพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังเหตุร้าย โดยเฉพาะคืนที่จะถึงนี้เนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายของการถือศีลอดเพื่อเข้าสู้เทศกาลวันฮารีรายอของพี่น้องมุสลิม เกรงว่าคนร้ายจะมีการก่อเหตุป่วนเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของประชาชนที่จะเริ่มวันเฉลิมฉลอง
นอกจากนี้ได้กำชับให้ตรวจสอบภาพวงจรปิดและรวมรวบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงออกหาความความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ เพื่อป้องกันการก่อกวนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่