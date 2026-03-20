ตม.ภูเก็ต ทลายแก๊งโสมขาวค้ายา จับ 4 หนุ่ม คาบ้านหรู ยึดไอซ์-ยาเค กว่าครึ่งโล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตม.ภูเก็ต นำทีมทลายรัง แก๊งโสมขาว จับ 4 หนุ่มเกาหลี คาบ้านพักหรู ยึดของกลางยาไอซ์ ยาเค กว่าครึ่งกิโล เตรียมพร้อมส่งออกไปเกาหลี โอเวอร์สเตย์ 700 กว่าวัน
ตามนโยบายของพล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.,พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม. เร่งกวาดล้างต่างชาติที่แฝงตัวเข้าไทย ทั้งลักลอบหนีคดีจากต่างประเทศ และ กลุ่มที่ลักลอบเข้าไทยเพื่อก่อเหตุข้ามชาติ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มี.ค.69 ตม.ภูเก็ต ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีประจำประเทศไทย ผ่านกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการจับกุม เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และผลักดันบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเข้าไปยังประเทศเกาหลี โดยได้หลบหนีมาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
สำหรับคดีนี้ ผบก.ตม.6 เน้นย้ำให้สืบสวนหาข่าวอย่างรอบคอบ เนื่องจากการลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศ นั้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยในหลายมิติ จึงสั่งการให้ ตม.จว.ภูเก็ต สืบสวนขยายผล จนพบว่า คนร้ายหนีกบดานในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งใน จว.ภูเก็ต จึงได้สืบสวนแสวงหาพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายค้นต่อศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อค้นบ้านหลังดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
ต่อมา ชุดสืบสวนจับกุม นำโดย พ.ต.ท. วิศรุต ละเอียดอ่อง รอง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต, พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.ตม.6, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8, เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ปส.4 (นปส.ภูเก็ต), เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต นำหมายศาลค้นของศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อค้นบ้านภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และได้จับกุมตัวผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาดังนี้
1. นายซิม อายุ 43 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ ในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ เพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยว
2. นายลี อายุ 32 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ ในข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต”และถูกเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยว
3. นาย คิม อายุ 31 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ ในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน(ไอซ์)) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต และ เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (อยู่เกิน 733 วัน)
4. นาย ซอ อายุ 31 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต”และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด(overstay) 733 วัน
พร้อมทั้งตรวจยึดยาเสพติดประเภท เคตามีน ประมาณ 300 กรัม ยาเสพติดประเภท ยาไอซ์ ประมาณ 100 กรัม
ไซริงค์ อุปกรณ์เสพยา หลายรายการ
โทรศัพท์มือถือ จำนวน 6 เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 1 เครื่อง
CPU คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม รวม 6 รายการ
8.บัตรเครดิต จำนวน 2 ใบ
สำหรับ ผู้ต้องหา 1-2 เข้ามาด้วยวีซ่า ผ.60 เพื่อการท่องเที่ยว แต่มามั่วสุมอยู่ในกลุ่มแก๊งค์ค้ายาเสพติด ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ดี จึงได้เพิกถอนวีซ่า นำตัวผู้ถูกจับทั้งหมดพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป