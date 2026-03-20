หนุ่มพิการสู้ชีวิต โชว์ควงไฟ หน้าหาดอ่าวนาง น้ำตามซึม ถูกสั่งห้ามแสดง วอนเห็นใจขอพื้นที่ทำกินเลี้ยงปากท้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ – หนุ่มพิการสู้ชีวิต โชว์ควงไฟ หน้าหาดอ่าวนาง จ.กระบี่ น้ำตาซึม ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ สั่งห้ามแสดง อ้างผิดกฎหมายอุทยานฯ วอนเจ้าหน้าที่เห็นใจ "ขอแค่พื้นที่ทำกินเลี้ยงปากท้อง"


กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลหลังหนุ่มผู้พิการรายหนึ่งที่ยึดอาชีพโชว์ควงไฟบริเวณชายหาดอ่าวนาง ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อหาเลี้ยงชีพ ถูกเจ้าหน้าที่สั่งระงับการแสดงโดยอ้างเหตุผลด้านกฎหมาย เจ้าตัวถึงกับน้ำตาซึม วอนขอความเมตตา ยืนยันไม่ได้ขอทาน แต่ใช้ความสามารถแลกเงิน

ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าหาดอ่าวนาง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ใกล้กับโค้งพระนางอิน หน้าหาดอ่าวนาง พบกับ นายสราวุธ บิลหมัด อายุ 31ปี ชายพิการครึ่งตัว นั่งอยู่บนรถเข็น พร้อมเพื่อนๆและอุปกรณ์การแสดงประมาณ 5-6 คน กำลังเตรียมแสดงโชว์ควงไฟ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ นั่งล้อมรอชมหลายร้อยคน

แต่ก็ต้องผิดหวังไปตามกัน เมื่อนายสราวุธ ได้พูดผ่านไม่โครโฟนว่า วันนี้ตนและทีมงานไม่สามารถแสดงโชว์ควงไฟให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้สั่งห้าม โดยอ้างว่าผิดกฎหมายของอุทยานฯ สร้างความมึนงงให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนายสราวุธได้แสดงโชว์ควงไฟมานาน แต่ก็ไม่เคยมีใครห้าม เนื่องจากการแสดงโชว์ไฟสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวบริเวณชายหาดอ่าวนางกันเป็นจำนวนมาก


นายสราวุธ เปิดเผยด้วยสีหน้าเศร้า ว่า ตนยึดอาชีพโชว์ความสามารถควงไฟเปิดหมวกนี้มานาน เพื่อหาเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ไม่อยากเป็นภาระสังคมด้วยการไปนั่งขอทาน จึงได้ฝึกฝนการควงไฟจนชำนาญ แต่ล่าสุด กลับถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯเข้ามาสั่งห้ามไม่ให้ทำการแสดงบริเวณนี้อีกต่อไป โดยระบุว่าการใช้ไฟ ผิดกฎหมายอุทยานฯ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

"ผมไม่ได้มานั่งขอเงินใครฟรีๆ ผมตั้งใจฝึกฝนจนทำเป็นอาชีพได้ ทุกครั้งที่แสดงผมจะมีมาตรการป้องกัน และเลือกจุดที่ห่างไกลร้านค้า สถานประกอบการเพื่อไม่ให้ควันรบกวนใคร พอถูกสั่งห้ามแบบนี้ผมก็มืดแปดด้าน ไม่รู้จะไปทำกินที่ไหนต่อ เพราะร่างกายที่ไม่สมประกอบจากอุบัติเหตุทำให้หางานอื่นลำบาก อยากวอนขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการ หรือคนที่มีอาชีพควงไฟโชว์ได้มีที่ยืนทำมาหากิน"นายสราวุธ กล่าว


ขณะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่นั่งรอชม ส่วนใหญ่ต่างแสดงความเห็นใจ โดยมองว่าการแสดงของหนุ่มรายนี้ถือเป็นสีสันและเป็นการสู้ชีวิตที่น่าสนับสนุน มากกว่าการไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือจังหวัดเข้ามาดูแลและจัดโซนนิ่งให้เป็นระเบียบแทนการสั่งห้ามเพียงอย่างเดียว



