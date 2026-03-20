วอดกว่า 10 ลำ! ไฟไหม้เรือประมงใหญ่ครอบครัวมหาเศรษฐีเมืองคอนเสียหาย 150 ล้านบาท

นครศรีธรรมราช - ไฟไหม้กองเรือประมงใหญ่ครอบครัว “ชาญวัฒนา อิสระวัฒนา” มหาเศรษฐี อดีตผู้สมัคร สส.ปชป. ขณะจอดเทียบท่าอยู่ในคลองขนอม ทางออกปากอ่าว ไฟลุกลามผลาญเรือกว่า 10 ลำวอดยับ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 150 ล้านบาท
(20 มี.ค.) เวลาประมาณเที่ยงคืน ตำรวจ สภ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เรือประมงจำนวนมาก สถานการณ์ลุกลามอย่างรุนแรง ขณะจอดเทียบท่าอยู่ในคลองขนอม ทางออกปากอ่าวขนอม หน้าแพชาญวัฒนา 4 หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม หลังรับแจ้งจึงเร่งประสานหน่วยดับเพลิงจากท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยกู้ภัยประชาร่วมใจ กู้ภัยไต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง หน่วยกู้ภัยเพชรเกษม ระดมทีมกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบเรือประมจำนวนมากถูกเพลิงไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วมากกว่า 10 ลำ หลายลำถูกดันไปอยู่กลางคลองไม่สามารถฉีดน้ำดับไฟได้ โดยเรือที่เข้ามาช่วยเหลือจำเป็นต้องดันให้แต่ละลำห่างกัน เนื่องจากหากประชิดกันยิ่งทำให้ไฟลุกลามทำให้ยิ่งคุมเพลิงไม่ได้ บางลำจมลงกลางคลองท่ามกลางความอลหม่าน จนกระทั่งช่วงเช้าตรู่ หน่วยปราบปรามประมงทะเลสิชลได้ระดมเจ้าหน้าที่และเรือเร็วเข้าให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ยังวิกฤต
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากองเรือประมงที่เกิดเหตุเป็นของคนในครอบครัวของนายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา ซึ่งเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในนครศรีธรรมราช เป็นมหาเศรษฐีรายใหญ่ มีธุรกิจในเครือจำนวนมาก ก่อนหน้านี้เพิ่งลงสมัครเลือกตั้ง สส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ส่วนเรือที่เกิดเหตุนั้นเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ชนิดอวนลากเดี่ยว ปรับปรุงมาจากเรืออวนลากคู่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการทำประมงขนาดเกือบ 100 ตันกรอส มาเทียบท่าอยู่จำนวนมาก ได้เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาอย่างรุนแรงจากลำหนึ่งจากนั้นได้ลุกลามอย่างต่อเนื่องจนเสียหายอย่างหนัก ขณะนี้มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 150 ล้านบาท ขณะนี้ตำรวจได้เร่งประสานทีมพิสูจนืหลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว