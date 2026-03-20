ป่วนนราธิวาส! ลอบยิง ชคต.-จุดตรวจ วางวัตถุคล้ายระเบิดริมถนนใน อ.สุไหงปาดี

นราธิวาส - คนร้ายลอบยิง ชคต.ริโก๋ และจุดตรวจใน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี วางถังดับเพลิงกลางถนน พบวัตถุคล้ายระเบิด ริมถนนสาย 4056 พื้นที่บ้านไอกูบู หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสั่งยกระดับมาตรการปิดเมือง
วานนี้ (19 มี.ค.) เวลาประมาณ 21.05 น. ที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ริโก๋ และยิงใส่บริเวณจุดตรวจฉัตรวาริน ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ 4810 เข้าตรวจที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังพบถังดับเพลิงสีแดงตั้งอยู่กลางถนนบนสะพานก่อนถึงด่านหน้าโรงเรียนบ้านริโก๋ด้ว
อีกทั้งมีรายงานพบวัตถุต้องสงสัยริมถนนสาย 4056 พื้นที่บ้านไอกูบู อ.สุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทาง-ประสาน EOD เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบวัตถุดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกระบอกน้ำ สูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีเทปพันสายไฟพันโดยรอบ และมีสายคล้ายสายไฟโผล่ออกมา จึงเข้าข่ายเป็นวัตถุต้องสงสัยที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้โดรนบินตรวจการณ์และประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
หลังเกิดเหตุ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสมีประกาศบังคับใช้แผนเผชิญเหตุ "ปิดเมือง" และยกระดับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกจุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและป้องกันการก่อเหตุรุนแรงเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาส