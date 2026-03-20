เชื่อมุ่งเอาชีวิต! “กมลศักดิ์” เผยนาทีคนร้ายกระหน่ำยิงได้ยินเสียงชุดใหญ่คนขับโดนก่อน คนติดตามหมดสติ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ส.ส.กมลศักดิ์เชื่อคนร้ายมีพฤติการณ์มุ่งเอาชีวิต ใช้อาวุธสงคราม เอ็ม 16 กระหน่ำยิงหลายสิบนัด พระเจ้ายังคุ้มครอง ขอให้กำลังใจลูกน้องทั้งสองคนที่แม้จะพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ก็ยังสาหัส เผยนั่งรถมาจากสนามบินหาดใหญ่ ตลอดเส้นทางก็ปกติ
จากกรณีคนร้ายตามประกบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อายุ 59 ปี สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ขณะจอดรถที่หน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทำให้คนขับและตำรวจติดตามบาดเจ็บสาหัส 2 รายนั้น
วันนี้ (20 มี.ค.) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เมื่อวาน (19 มี.ค.) หลังเสร็จภารกิจที่รัฐสภา ได้ขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับบ้าน มาลงที่สนามบินหาดใหญ่ประมาณ 3 ทุ่มกว่า ให้ลูกน้อง 2 คนไปรับ ก็เดินทางปกติ แวะทานข้าวที่ อ.จะนะ จ.สงขลา แล้วมาละหมาดที่ปั๊ม ปตท.เทพา จ.สงขลา ออกจากที่นั่นประมาณเที่ยงคืน จากนั้นก็เดินทางปกติ ไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไร นั่งรถมาก็ไม่ได้หลับ นั่งคุยกันมา
“จนกระทั่งตีหนึ่งกว่าๆ ใกล้ถึงบ้าน กำลังเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าบ้าน ก็ได้ยินเสียงปืน ไม่ทราบมาจากทิศทางไหน คนที่โดนก่อนคนแรกเลยคือ พลขับ หลังจากนั้น จากนั้นได้ยินชุดใหญ่มา เห็นสภาพน้องผู้ติดตามไม่รู้สึกตัว ส่วนพลขับยังรู้สึกตัว แต่ควบคุมรถไม่ได้แล้ว รถก็ไหล ผมก็หมอบจนกระทั่งสักพักหนึ่ง ตั้งสติได้ จึงคว้าโทรศัพท์โทรหาที่บ้าน บอกให้หาคนมาเปิดประตู ให้มาดูหน่อยว่า ผมถูกยิงอยู่หน้าบ้าน ไม่กล้าเปิดประตูรถออกไปเอง กลัวคนร้ายรออยู่ข้างนอก ก็ประมาณ 1-2 นาที ออกมาดูแล้วเปิดประตู นำคนขับและผู้ติดตามไปส่งโรงพยาบาล” นายกมลศักดิ์ กล่าว
นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า ทราบว่า น้องทั้งสองคนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็สาหัส เพราะโดนหลายจุด ทั้งใบหน้าและลำตัว คนขับโดนที่ไหล่ และจากปลอกกระสุนที่ตกอยู่เป็นอาวุธสงครามเอ็ม 16 หลายสิบนัด ไม่ทันได้ตอบโต้อะไร เพราะเร็วมาก
“ดูจากคลิปเขายิงด้านข้างก่อน แล้วยิงด้านหน้า พฤติการณ์คือมุ่งเอาชีวิต พระเจ้ายังคุ้มครองอยู่ ให้กำลังใจครอบครัวและน้องๆ ท้้งสองคน น้องๆ ทั้งสองคนก็อยู่กับผมมาสิบปีแล้ว” นายกมลศักดิ์ กล่าว