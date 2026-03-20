เลือดนองกลางอ่าวชุมพร! ลูกเรือหม่องเปิดศึกดวลมีดเจ็บสาหัส ตำรวจน้ำรุดชาร์จตัวมือมีด คุมตัวดำเนินคดีทันควัน

ชุมพร – ลูกเรือชาวเมียนมาเปิดศึกดวลมีดกันบนเรือประมงกลางทะเลอ่าวชุมพร ท่ามกลางลูกเรือ 27 ชีวิต เจ็บสาหัส 1 ราย ตำรวจน้ำรุดชาร์จตัวมือมีด คุมตัวดำเนินคดีทันควัน
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 19 มีนาคม 2569 พ.ต.ท.วสุ บัวจีน สว.ส.รน.1 กก.6 บก.รน. (ตำรวจน้ำชุมพร) ได้รับแจ้งประสานเหตุจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดชุมพร ว่าเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงบนเรือประมง ซึ่งขณะนั้นลอยลำอยู่ที่พิกัดแลตติจูด 10° 27.223' N ลองติจูด 99° 38.854' E จึงรีบนำเรือตรวจการณ์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุบนเรือลำดังกล่าว ซึ่งมีลูกเรือรวม 27 ชีวิต (ไทย 5 คน เมียนมา 22 คน) เจ้าหน้าที่พบผู้บาดเจ็บอาการสาหัส 1 ราย คือ Mr.Kyaw Myo Aung (จอมิวออง) สัญชาติเมียนมา สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์จากการถูกของมีคมฟันตามร่างกาย ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ Mr.Than Win (ตาน เวน) เพื่อนสัญชาติเดียวกัน ซึ่งหลังก่อเหตุยังคงปะปนอยู่บนเรือ
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุลูกเรือทั้งสองเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง ก่อนที่ความขัดแย้งจะบานปลาย เมื่อฝ่ายผู้ก่อเหตุชักอาวุธมีดขึ้นมาจ้วงฟันคู่กรณีจนล้มฟุบจมกองเลือด เพื่อนร่วมงานเห็นท่าไม่ดีจึงรีบแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านตำรวจน้ำชุมพรได้เร่งประสานไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ชุมพร เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิต รับตัวผู้บาดเจ็บขึ้นฝั่งเพื่อส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป